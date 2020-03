La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/feb/2020 Hóckey sobre Césped:

Después del ascenso logrado en 2019, disputarán la Zona 2 de la Primera D. El debut será el 14 de marzo como visitante frente Pueyrredón. Mientras sigue avanzando con su pretemporada, la Primera División femenina del Campana Boat Club conoció el jueves su fixture para la temporada 2020 de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires (AHBA). Después del ascenso logrado el año pasado, las Celestes estarán disputando ahora la Zona 2 de la Primera D. Esta divisional del Torneo Metropolitano se divide en cuatro zonas de 14 equipos cada una. Y en la 2, junto al CBC, estarán: GEBA "C", Estudiantes de La Plata, San Patricio, CUBA "B", Luján RC, Martín Güemes, Náutico Hacoaj "B", Olivos "B", Pueyrredón, San Albano, San Andrés, Regatas Avellaneda "B" y San Carlos. Los dos primeros de cada zona lograrán el ascenso a la Primera C (conformada actualmente por dos zonas de 14 equipos). En tanto, los últimos cuatro de cada una de las zonas de Primera D descenderán a la Primera E. El debut de las Celestes será el 14 de marzo como visitante frente a Pueyrredón, mientras que la primera presentación como local quedará para el 21 de marzo, cuando reciban a Náutico Hacoaj "B". Actualmente, las dirigidas por Gabriel Sáenz están avanzando con su pretemporada, entrenando intensamente tanto lo físico como lo táctico-técnico, teniendo en cuenta que tras el ascenso de 2019 la vara estará más alta. En ese marco, las jugadoras del CBC recibieron días atrás una visita de lujo: Matías Vila, ex jugador de Banco Provincia y la Selección Argentina y actual asistente técnico de Los Leones, que se preparan para defender la medalla dorada olímpica en Tokio 2020. Vila volcó toda su experiencia en un entrenamiento especial en el que repasó conceptos tácticos y técnicos y que motivó especialmente a las chicas Celestes por la jerarquía y los conocimientos de quien participó de tres Juegos Olímpicos (Sydney 2000, Atenas 2004 y Londres 2012). EL FIXTURE COMPLETO Fecha 1: vs Pueyrredón (V) Fecha 2: vs Náutico Hacoaj "B" (L) Fecha 3: vs Luján RC (V) Fecha 4: vs San Patricio (L) Fecha 5: vs Estudiantes LP (V) Fecha 6: vs CUBA "B" (L) Fecha 7: vs Martín Güemes (V) Fecha 8: vs Olivos "B" (L) Fecha 9: vs GEBA "C" (V) Fecha 10: vs San Andrés (V) Fecha 11: vs San Carlos (L) Fecha 12: vs R. Avellaneda (V) Fecha 13: vs San Albano (L) En la segunda rueda se mantendrá el orden de enfrentamientos y se invertirán las localías.

