Hoy, ya en tierras cuyanas, tenía programado su último entrenamiento antes de enfrentar mañana a Gimnasia. Nelle se recuperó de su lesión y está por primera vez entre los convocados. Banegas volverá a la titularidad. El plantel de Villa Dálmine realizó ayer su último entrenamiento de la semana en nuestra ciudad y, por la noche, emprendió viaje rumbo a Mendoza, donde mañana sábado enfrentará desde las 17.30 a Gimnasia como visitante por la cuarta fecha de la segunda rueda de la Primera Nacional. Con la lista de convocados definidas, las principales noticias que se desprenden de esa nómina son el regreso de Nahuel Banegas a la titularidad como lateral izquierdo y la primera citación para Saúl Nelle, quien se recuperó del esguince de rodilla que sufrió en la pretemporada y estará por primera vez a disposición de Lucas Bovaglio. Sin embargo, el entrenador mantendrá a Federico Recalde en la formación titular, que presenta una sola duda: el posible debut de Fernando Brandán desde el arranque en reemplazo de Alan Picazzo. El ex Temperley, al igual que Nicolás Femia y Nelle, se incorporó al Violeta en este receso. Sin embargo, ninguno de los tres todavía ha tenido minutos todavía en el equipo de nuestra ciudad. La lista de convocados está conformada por los arqueros Juan Marcelo Ojeda y Juan Pablo Lungarzo; los defensores Nicolás Sansotre, Sergio Díaz, Alejandro Maciel, Gastón Martínez y Nahuel Banegas; los medio-campistas Lucas Cuevas, Federico Recalde, Saúl Nelle, Nicolás Del Priore, Nicolás Femia y Brian Orosco; y los atacantes Fernando Brandán, Álvaro Veliez, Alan Picazzo, Catriel Sánchez y Germán Lesman. Estos jugadores, una vez arribados a Mendoza, realizarán por la tarde la última práctica previa al encuentro que se jugará mañana domingo desde las 17.30 horas en el estadio Víctor Legrotaglie.

SAÚL NELLE SUPERÓ SU LESIÓN Y RECIBIÓ SU PRIMERA CONVOCATORIA, AUNQUE ARRANCARÍA EN EL BANCO DE SUPLENTES. AYER GANARON TIGRE Y ALL BOYS Ayer, en el inicio de esta 19ª fecha de la Primera Nacional, Tigre se reencontró con la victoria al superar 3-1 como local a Gimnasia de Jujuy. De esa manera, llegó a los 28 puntos y quedó a uno de Deportivo Riestra (29), que se ubica en el cuarto puesto (último lugar de clasificación al Reducido). En tanto, All Boys sorprendió a Defensores de Belgrano al vencerlo 2-0 en el Bajo Núñez. Con este triunfo, el conjunto de Floresta llegó a los 19 puntos, abandonó la última posición de la Zona B y dejó a Almagro (17) en zona de descenso. Por su parte, el Dragón (35) perdió la oportunidad de ubicarse a solo tres unidades del líder San Martín de Tucumán (41). En la continuidad de esta fecha de la Zona B, Brown de Adrogué recibirá hoy a Santamarina de Tandil en un duelo de dos equipos que tienen 19 puntos y necesitan sumar para alejarse de la zona roja. Mañana domingo jugarán Gimnasia de Mendoza vs Villa Dálmine; mientras que el lunes lo harán: Deportivo Riestra vs San Martín de Tucumán, Quilmes vs Atlético de Rafaela y Sarmiento de Junión vs Almagro. En tanto, el martes cerrarán Chacarita vs Instituto. En el Funebrero se confirmó el arribo de Claudio "Pampa" Biaggio como nuevo director técnico después del alejamiento de José María "Chaucha" Bianco. En tanto, por la Zona A, hoy sábado jugarán: Belgrano de Córdoba vs Deportivo Morón (19.05) y Alvarado de Mar del Plata vs Temperley (21.00). En esta Zona A, la noticia más importante fue la decisión de AFA de descontarle un punto a Nueva Chicago a raíz de los incidentes que se dieron en las tribunas de su estadio en el marco del partido frente a Temperley. Se trata del segundo equipo que recibe este tipo de sanción (Independiente Rivadavia también había sido sancionado de igual manera por los disturbios que obligaron a la suspensión del cotejo ante Atlanta). #VillaDálmine La aparición de Saúl Nelle (recuperado del esguince de rodilla que sufrió en la pretemporada) es la novedad entre los 18 convocados para enfrentar este domingo a Gimnasia en Mendoza. Además, Nahuel Banegas volverá a ser el lateral izquierdo titular tras su sanción. pic.twitter.com/CfQqwi4Tlk — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 29, 2020

