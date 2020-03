Juegan desde las 17.00 en el estadio Carlos Vallejos.

Por la 21ª y última fecha de la fase regular de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Sarmiento de Junín en un partido que se jugará desde las 17.00 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco.

Las Auriazules ya están clasificadas a la Zona Campeonato, al igual que el elenco juninense, que a lo largo del certamen ha estado entre los seis mejores equipos de la categoría.

Esta 21ª y última fecha tendrá, además, los siguientes enfrentamientos: Deportivo Merlo vs Deportivo Morón, Ferro Carril Oeste vs Argentinos Juniors, Estudiantes (BA) vs Atlas, Atlanta vs Liniers, Argentino de Quilmes vs Banfield, Argentino de Rosario vs Lima FC, Camioneros vs Defensa y Justicia, Almirante Brown vs Comunicaciones, Luján vs Deportivo Armenio y All Boys vs Deportivo Español.