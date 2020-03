El bicampeón de la Liga recibirá desde las 12.00 a Central Buenos Aires en el estadio de Puerto Nuevo. Y el Verdinegro será local ante Estrada FC por la tarde en cancha de Belgrano. La Josefa jugará mañana.

Tras culminar la fase de grupos de la Copa Federación Norte 2020, este sábado se pondrán en marcha los Octavos de Final y dos de los tres equipos campanenses clasificados a esta instancia saldrán hoy a la cancha.

Atlético Las Campanas será el encargado de abrir la acción de estos Octavos de Final: recibirá a Central Buenos Aires de Zárate desde las 12.00 horas en el estadio Carlos Vallejos de Puerto Nuevo.

Después de terminar en la segunda posición de la Zona F con un triunfos y tres empates, el actual bicampeón de la Liga Campanense se medirá frente al ganador de la Zona E. Luego de un mal arranque, Central Buenos Aires consiguió buenas victorias sobre SAPA de Marcos Paz y Defensores de Belgrano y llega en gran forma a esta instancia.

El cuerpo técnico conformado por Luis Cejas, Carlos Navazzotti y Gastón DeArmas presentaría hoy la siguiente formación: Rodrigo Ponce De León; Juan Manuel Rodríguez, Santiago Candia, Agustín Goody, Jonathan Lazo; Nicolás Giménez, Alejandro González, Michel Bustamante, Tomás Fumeau; Franco Otta y Diego Gómez.

Por su parte, Defensores de La Esperanza también será local, pero volverá a hacer de anfitrión en cancha de Belgrano de Zárate, donde enfrentará a Estrada FC de Zárate desde las 17.30 horas.

El Verdinegro cayó sorpresivamente 5-1 frente a Central Buenos Aires en la última fecha de la Zona E y por eso medirá con el ganador de la Zona F, Estrada FC, que superó por diferencia de gol a Las Campanas.

Para este partido de ida de Octavos de Final, la dupla Cristian Tejera y Miguel Ríos alistará a Guillermo Friedrich; Leonel Bargas, Brian Aranda, Miguel Ríos, Sergio Robles; Omar Andruzyzsyn, Tulio Barrios, Maximiliano Díaz, Javier Tejera; Julio Serrano y Facundo Fernández.

La jornada de hoy sábado se completa con el encuentro que jugarán CUSA de Salto vs 9 de Julio de Chacabuco (17.00 horas). En tanto, mañana domingo será el turno de La Josefa, que recibirá a Paraná de San Pedro desde las 12.00 en el estadio de Puerto Nuevo. Ese mismo domingo también se medirán: Independencia de San Pedro vs Fundición de Baradero (17.30 horas), Belgrano de Zárate vs Banfield de San Pedro (18.30), Racing de Chacabuco vs Sports de Salto (19.00) y Sportivo Barracas de Colón vs River de Chacabuco (20.00).

#CopaFederaciónNorte Atlético Las Campanas venció 4-3 a Central Buenos Aires de Zárate en la ida de los Octavos de Final con goles de Diego Gómez (3) y Lucas Queipo. Partido cambiante: lo ganaba 2-0, después lo perdía 3-2 y pudo darlo vuelta en el final. pic.twitter.com/3t2DQgDRHZ — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 29, 2020