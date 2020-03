La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/feb/2020 Liga de Veteranos:

El pasado fin de semana se completó la fase de grupos y hoy se definirán los clasificados a los Cuartos de Final. El pasado fin de semana se completó la primera fase del Torneo Nocturno de la Liga de Veteranos de Campana y, de esa manera, quedó conformado el cuadro de los Octavos de Final, que se disputarán este sábado para definir los ocho equipos que avanzarán a los Cuartos de Final. Los equipos que avanzaron como ganadores de su zona fueron: 9 de Julio, Metegol, Campana FC, El Pino, Las Campanas, Amigos de Raúl, Los Pumas, Las Praderas, Sportivo Laziale, Deportivo San Felipe y Amigos de Zárate; en tanto, como segundos clasificaron El Defe, San Luis, El Regreso, San Cayetano y Naranja. De esta manera, los cruces de Octavos de Final serán los siguientes: -en cancha de Del Pino jugarán: El Pino vs San Luis (18.00), Los Pumas vs Deportivo San Felipe (19.15), Las Campanas vs Naranja (20.30) y Sportivo Laziale vs Las Praderas (21.45). -y en cancha de San Jacinto se medirán: El Defe vs Metegol (18.00), San Cayetano vs Campana FC (19.15), 9 de Julio vs El Regreso (20.30) y Amigos de Raúl vs Amigos de Zárate (21.45). En tanto, los resultados de la sexta y última fecha de la fase de grupos y las posiciones finales de cada zona fueron los siguientes: ZONA 1 Fecha 6: 9 de Julio 5 - El Defe 2. Posiciones: 1) 9 de Julio, 9 puntos; 2) El Defe, 7 puntos; 3) Sportivo Pioneros, 1 punto. ZONA 2 Fecha 6: Metegol 0 - San Luis 0. Posiciones: 1) Metegol, 7 puntos; 2) San Luis, 7 puntos; 3) Kilmes FC, 3 puntos. ZONA 3 Fecha 6: Campana FC 5 - Leones Azules 0. Posiciones: 1) Campana FC, 10 puntos; 2) La Josefa, 4 puntos; 3) Leones Azules, 2 puntos. ZONA 4 Fecha 6: El Pino 5 - Norte FC 2 Posiciones: 1) El Pino, 12 puntos; 2) Norte FC, 3 puntos; 3) Albizola, 3 puntos. ZONA 5 Fecha 6: El Regreso 2 - El 70 0. Posiciones: 1) Las Campanas, 7 puntos; 2) El Regreso, 7 puntos; 3) El 70, 3 puntos. ZONA 6 Fecha 6: Amigos de Raúl 6 - CASLA 4 Posiciones: 1) Amigos de Raúl, 10 puntos; 2) San Cayetano, 7 puntos; 3) CASLA, 0 puntos. ZONA 7 Fecha 6: Los Pumas 3 - Paraná 2. Posiciones: 1) Los Pumas, 10 puntos; 2) Paraná, 6 puntos; 3) Puerto Nuevo, 1 punto. ZONA 8 Fecha 6: Las Praderas 1 - San Jacinto 0. Posiciones: 1) Las Praderas, 9 puntos; 2) San Jacinto, 6 puntos; 3) Las Palmas, 3 puntos. ZONA 9 Fecha 6: Sportivo Laziale 9 - Unión Entre Ríos 0. Posiciones: 1) Sportivo Laziale, 12 puntos; 2) Mega Juniors, 4 puntos; 3) Unión Entre Ríos, 1 punto. ZONA 10 Fecha 6: Deportivo SanFelipe 4 - Barrio Valentini 2; y Naranja 4 - Buen Toque 0. Posiciones: 1) Deportivo San Felipe, 16 puntos; 2) Naranja, 9 puntos; 3) Barrio Valentini, 7 puntos; 4) Buen Toque, 1 punto. ZONA 11 Fecha 6: Amigos de Zárate vs Meta Guacha. Posiciones: 1) Amigos de Zárate, 10 puntos; 2) La Esperanza, 6 puntos; 3) Meta Guacha, 1 punto.

DEPORTIVO SAN FELIPE SE QUEDÓ CON EL PRIMER PUESTO DE LA ZONA 10.



