GOLEÓ BOCA Y ESPERA En el inicio de la 22ª y anteúltima fecha de la Superliga, Boca Juniors goleó anoche 4-0 a Colón en Santa Fe con tanto de Pol Fernández, Eduardo Salvio, Carlos Tevez y Ramón Ábila. De esta manera, el Xeneize igualó momentáneamente a River Plate (45 puntos) en el primer puesto de la tabla de posiciones. Por su parte, el Sabalero sigue hundiéndose en la zona de descenso junto a Patronato y Gimnasia (LP). En tanto, Racing Club igualó 1-1 como local frente a Newells, en un resultado que parece quedarles corto a ambos: La Academia llegó a 36 puntos y está en 4º lugar, mientras que Newells ahora está 5º con 35. JUEGA RIVER Desde las 19.40 horas, River Plate recibirá a Defensa y Justicia con la intención de recuperar de cara a la última fecha los tres puntos de ventaja sobre Boca Juniors, que anoche venció a Colón. En la jornada de hoy también jugarán: Gimnasia de La Plata vs Atlético Tucumán (17.35), Central Córdoba de Santiago del Estero vs Banfield (21.50) y Godoy Cruz de Mendoza vs Unión de Santa Fe (21.50). PRIMERA B METRO Por la sexta fecha del Torneo Clausura hoy se enfrentarán: Deportivo Armenio vs Sacachispas, San Telmo vs Almirante Brown, Flandria vs Fénix, Los Andes vs UAI Urquiza y Comunicaciones vs Argentino de Quilmes. Los líderes del certamen son Acassuso y Tristán Suárez con 11 puntos, mientras Los Andes está tercero con 10. PRIMERA C En el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura, Deportivo Laferrere empató 1-1 como local frente a Dock Sud, que llegó a los 11 puntos y ahora comparte el segundo puesto junto a Luján por detrás de Deportivo Merlo (14). Hoy jugarán: Central Córdoba de Rosario vs Midland, Real Pilar vs Argentino de Merlo e Ituzaingo vs Deportivo Español. PRIMERA D La cuarta fecha del Torneo Clausura comenzará esta tarde con el duelo entre Muñiz vs Juventud Unida, que se jugará desde las 17.00. Por su parte, Puerto Nuevo se estará presentando el lunes como visitante frente a Defensores de Cambaceres.

