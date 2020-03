La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/feb/2020 Health Coaching: los mejores consejos para llevar una vida saludable







Piqui Méndez, Health Coach en alimentación saludable, hábitos y bienestar integral, encabezó el último Avia Wellness Day, en Mar del Plata, con una charla acerca de "Hábitos Saludables", donde presentó los consejos más importantes para llevar una vida sana y lograr un bienestar pleno. 1. El principal punto a tener en cuenta es que sea cual sea el hábito que se quiere mejorar, lo importante es entender que requiere disciplina, decisión, compromiso y constancia, pero sobre todo, compasión con uno mismo. Cambiar un hábito es un proceso, no un destino final. Podes comenzar desde donde estés, y no subestimes el valor de los pequeños pasos. Acompañar tu proceso con paciencia y amor propio es la clave del éxito. 2. Es importante que tengamos en claro el cambio que queremos lograr, pero más importante es poder conectar con la sensación en el cuerpo de lo que trae ese cambio. Porque cuando conectamos con esa sensación, es donde también damos lugar a que la vida nos sorprenda. Por ejemplo, si nuestro objetivo está relacionado con la actividad física, enfoquémonos en cómo queremos que esa actividad nos haga sentir: liviana, enérgica, fuerte, flexible, confiada, etc. Así sea que haga yoga, pilates, crossfit o running, más allá del objetivo en sí y sin apegarnos al resultado, me tengo que preguntar: ¿Cómo me quiero sentir con esa actividad? 3. Somos todos individuos diferentes y en constante cambio. Por eso, lo que funciona para algunos, puede no funcionar para uno mismo. Lo que te hace bien hoy, tal vez dentro de un tiempo ya no, y viceversa. Se debe tener en cuenta que no existe una dieta ideal para todo el mundo, sino la dieta ideal para cada persona, para cada momento de la vida. Por eso, no te compares, tomá con pinzas las modas, y si tenes dudas, consultá con un especialista actualizado. 4. Es clave hacer una actividad que nos guste. Probar diferentes opciones hasta encontrar la que nos motive a hacerla con constancia y felicidad. Tal como pasa con la comida, lo que le gusta y hace bien a los demás no es necesariamente lo que me vaya a resultar a mí. Poniendo el foco una vez más en cómo nos queremos sentir, la idea es generar una linda experiencia alrededor de nuestro objetivo. Porque tal vez nos cuesta ir a entrenar. Entonces te propongo armar un #ritual. Mi ritual es: - Vestirme linda para ir a hacer ejercicio. Esto habla de una actitud frente al entrenamiento. - Armar una playlist de música que me motive - Ir con una amiga y tomar un café antes o después de empezar la clase. Todo esto me da como resultado que el ir a entrenar sea súper lindo 5. En relación al punto anterior, también existe algo a lo que llamo #Tribu, que es ese grupo de personas con las que comparto estas actividades. El grupo motiva, divierte, acompaña. Compartir genera pertenencia, felicidad y constancia. 6. Hay diferentes pilares que nutren nuestra vida y que afectan a cómo nos sentimos: las relaciones (con los demás y con uno mismo), la alimentación, el descanso, la actividad física, la relación entre el trabajo y el ocio y la espiritualidad. Todas estas áreas están conectadas; entonces la buena noticia es que si ponés el foco en mejorar una de ellas, este cambio de actitud va a repercutir inmediatamente en las otras llevando a mejorar tu bienestar, logrando crear un círculo virtuoso. Porque somos energía y vibración. Entonces si empiezo a sentirme diferente, estoy vibrando diferente y eso repercute en mí y en mi alrededor. Si vibro diferente yo cambio y nuestro alrededor también cambia. Acerca de Piqui Mendez Es Health coach en alimentación saludable, hábitos y bienestar integral, y también Licenciada en Comunicación. Realiza asesoramiento personalizado presencial y online, da charlas y clases de cocina. A través de sus redes sociales, comparte continuamente tips, recetas y su rutina deportiva @piquimendez

Imagen ilustrativa.



Health Coaching: los mejores consejos para llevar una vida saludable

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar