La Presidenta

Hoy por la tarde se inicia un nuevo período de sesiones en el Concejo Deliberante de Campana, que será presidido por Marina Casaretto, integrante de Juntos por el Cambio. "Todos nos merecemos trabajar mejor. Por nosotros y por nuestros vecinos", señala. Marina Casaretto (39) es la primera mujer en asumir la Presidencia del Concejo Deliberante de Campana que, luego de las elecciones de octubre pasado, quedó conformado por 11 concejales de Juntos por el Cambio; 7 del Frente de Todos y 2 de la Unión Vecinal Calixto Dellepiane. "Llegué a la política acompañando a Sebastián (Abella) -con quien tiene una hija-, pero ahora puedo decir que encontré una vocación en esto. Empecé a entender que esta herramienta que se llama política es maravillosa y lamento que tantos personajes la hayan enchastrado. Lo que quiero decir es que desde este pequeño lugar que ocupo, entendí que se pueden hacer muchas cosas. Es difícil y es sacrificado, porque si te dedicás no tiene límites ni horarios y muchas veces postergás a tu familia. Pero cuando pudiste resolverle un problema a alguien es muy gratificante. Y si ese alguien te lo reconoce, más gratificante es. Me ha pasado y es la parte que más me gusta. Por eso me fui enganchando cada vez más, y si se quiere, que esté sentada hoy en este lugar es un reconocimiento de mis pares y también una gran satisfacción". Dice que si tiene que elegir uno, su gran logro personal es la nueva sede del Registro Civil, en Belgrano y Luis Costa. "Me meto a laburar en el Registro y era una desidia absoluta en muchos sentidos. Lo que nunca pude entender, luego de tantos delegados que pasaron, cómo a ninguno se le ocurrió mejorar un poco la calidad de trabajo para el empleado y mejorar la atención de la gente. En cuatro años, con el necesario apoyo del Intendente, dejé un edificio recuperado, que es municipal; se puso en valor una esquina que estaba abandonada y que hoy tiene otra vida", señala y aclara que nunca cobró dos sueldos por desempeñarse como concejal y subdelegada del Registro Civil de Campana. "Me parece que este es un año, desde lo personal, que estoy ocupando un lugar que me da mucho orgullo pero también es una gran responsabilidad. En general, en cada lugar que he ocupado, me tomo las cosas muy a pecho y las quiero llevar lo mejor posible", refiriéndose al nuevo rol de Presidenta del HCD que estrenó formalmente a fin del año pasado, en una sesión de prórroga bastante controvertida en la que la oposición dejó sin quorum el recinto. "Confío en que podamos llegar a tener debates y sesiones más ordenadas. No ha sido demostrado todavía, pero creo que podemos comenzar a trabajar un poco en conjunto". Con la mayoría de Juntos por el Cambio es muy tentador que, como se dice, el HCD se transforme en una Escribanía del Ejecutivo. Entiendo la inquietud y es buena pregunta, pero no la comparto del todo. Como concejal, hoy ocupo un lugar neutral desde la presidencia, pero obviamente tengo mi pensamiento y mis ideas. Y los concejales del bloque al que pertenezco, puertas adentro siempre han sido críticos, han planteado sus visiones… no se manejan como Escribanía. Si hay que plantearle al Ejecutivo algún desacuerdo o algún cambio se ha hecho. Me consta. Siempre que sube un proyecto, uno lo lee y se sugieren cambios de fondo o de forma, si es que amerita. Obviamente que apoyamos la gestión de Abella y todo lo que se refiera a que la gestión avance sí, lo vamos a bancar. Entiendo también que la oposición trabe cosas… ¿Pero no fue un buen ejemplo de Escribanía la rezonificación del Tajiber en la sesión de prórroga? Eso era cuestionado por la oposición, no por nosotros. Fue el rol de ellos durante todo el año: poner palos en la rueda, ante cualquier cosa. El expediente del Tajiber pasó por todas las instancias formales que tenía que pasar. Pero la estrategia de ellos fue frenar cosas que podían beneficiar al Intendente en un año electoral. Tajiber fue un tema, pero hubo otros expedientes más donde planteaban cosas irrisorias, buscando la coma, el punto y demorando… Pero con la rezonificación del Tajiber puntualmente se hizo todo lo que se tenía que hacer y cuando llegó la oportunidad de aprobarlo, se hizo. Además, estaba conversado. Y es algo que quiero destacar: me parece que siempre hemos intentado el diálogo. Pero es muy difícil construir diálogo con la oposición que tenemos. ¿Por qué? Porque sí, porque era una oposición destructiva. Constantemente. Espero que a partir de este nuevo período de sesiones, eso cambie. Hubo un cambio en el equilibrio de fuerzas, pero los líderes de los bloques siguen siendo los mismos: Cazador, Calle y Cantlon ¿qué va a cambiar? No sé… pero confío en que cambie la forma de entender la política. Que maduren. Hubo momentos en los que vos tenías una parlamentaria, horas antes de la sesión, acordabas ciertas cosas y cuando llegabas al recinto te las cambiaban y votaban distinto. O en las comisiones, laburabas de una manera, les traías todo a los secretarios del Intendente… Yo fui presidenta de la Comisión de Presupuesto de los últimos años (menciono la de Presupuesto porque es una de las más importantes al igual que la de Obras que preside Luis Gómez) y siempre se les ha traído a la oposición lo que han pedido, pero no hubo forma. Laburábamos en la comisión, o mejor dicho, en el oficialismo creíamos que estábamos laburando bien y cuando llegábamos al recinto Cantlon saltaba con un martes 13 y te montaba una telenovela. Si buscan en YouTube las sesiones, podrán ver que me he peleado varias veces en el recinto con él por ese tipo de actitudes. Eso a mí me sorprendió mucho. Yo soy muy joven en política, no me la creo para nada. Pero en este pequeño lapso de, digamos, 6 ó 7 años, fui oposición también. En el 2013 cuando Sebastián (Abella) entra como concejal, yo formé parte de esa lista y era concejal suplente. Asumí en ese momento porque tuve que reemplazarlo a él o a Sergio (Roses). Y si bien era concejal suplente participaba activamente porque me gustaba. El bloque justicialista tenía la mayoría, pero se manejaban de otra manera. A ver… en el recinto Rosa Peta siempre nos sacudía, y la tenía con que Sebastián era muy joven y que no sabíamos nada, y que ellos tenían toda la experiencia del mundo. Dicho sea de paso, una visión que no comparto porque, justamente, uno tiene que darle lugar a los jóvenes para ver qué pueden demostrar. Quizás ellos sí fueron una Escribanía. Pero por lo menos uno se sentaba, acordaba cosas en determinados temas o proyectos y cuando se llegaba a votar, era lo que se había acordado. Eso, en estos últimos años, no estuvo tan claro. Cazador se quejó todo el año de proyectos de ordenanzas inconducentes… Es verdad, fue otra característica, por lo menos de parte de Soledad (Calle). Porque nosotros podemos hacer esto, porque nosotros debemos hacer aquello… no, flaca! Vos no podés modificar partidas presupuestarias. Para eso está el Ejecutivo. El tema de los Bajo Bandera es un claro y doloroso ejemplo. Y lo cierto es que ese día a los Bajo Bandera le dijimos la verdad. Yo ya era presidente, los invité a mi despacho y les expliqué cómo era la situación. Otra cosa para revisar, y con la existencia del CEMAV, son las marató-nica listas de baches y reclamos de consorcio… Tal cual. Marco Colella se pasó los últimos años marcando cosas del barrio donde vive. Y, además, seguramente ya estaba trabajando el municipio en resolver lo que pedía. Me parece que no tenían demasiado material, y por eso vuelvo a aquello de buscar el punto, la coma… porque en realidad la gestión la-bu-ró. Tanto laburó, que los vecinos reelegieron al intendente y además cambió la relación de fuerzas en el HCD a favor del oficialismo y a contrapelo de la provincia y de la nación. De todas formas, mi idea como presidente, es poder cambiar la imagen negativa del Concejo Deliberante. Lo quiero hacer. Me molesta cuando dicen que no hacemos nada o nos dicen el Concejo Delirante… No, pará: yo estoy acá y soy una mina que está laburando. No sé si voy a poder con la imagen de todos, pero bueno, hoy me toca representar al cuerpo en sí y quiero que el vecino sepa que acá venimos a laburar y que laburamos para ellos. Y todos los que están sentados ahí están para representarlos. A ver… en la sesión de prórroga la oposición se levantó y no trató el presupuesto. Si yo soy un vecino consciente de que los que están ahí me representan, vuelvo y se los reprocho. Porque vos estás para eso. Me parece como que el vecino tampoco tiene muy en claro la importancia del rol del Concejo Deliberante y que puede participar. Y ahora que pienso, otra cosa que pasó en el último año: la Banca Abierta fue utilizada políticamente. Otro rasgo de inmaduréz total. Es cierto que no cambiaron los jugadores, pero espero que cambie su forma de hacer política. ¿Se imagina convocando a los tres jefes de bloque para hablar de estos temas? Sí, seguramente los voy a convocar. Todos nos merecemos trabajar mejor. Por nosotros y por nuestros vecinos. Ojalá no sea necesario y que se dé naturalmente. Pero si hay demasiado ruido, que no suma más que ruido; intentaré acomodarlo.

