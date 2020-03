EMPATE EN ADROGUÉ Ayer, en la continuidad de la 19ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Brown de Adrogué igualó sin goles como local frente a Santamarina de Tandil en un duelo de equipos que no pueden despegarse de la parte baja de la tabla (ahora, ambos tienen 20 puntos, tres más que el último, Almagro). Esta cuarta jornada de la segunda rueda había comenzado el viernes con las victorias de Tigre (3-1 a Gimnasia de Jujuy como local) y All Boys (2-0 como visitante a Defensores de Belgrano). La programación continuará hoy con Gimnasia (M) vs Villa Dálmine y seguirá mañana con: Deportivo Riestra vs San Martín de Tucumán (17.00), Quilmes vs Atlético de Rafaela (20.00) y Sarmiento de Junín vs Almagro (21.10). En tanto, el martes cerrarán Chacarita vs Instituto (19.10). Por la Zona A, ayer, Belgrano de Córdoba superó 1-0 a Deportivo Morón como local y trepó hasta el 7º puesto; mientras Alvarado recibía a Temperley en Mar del Plata al cierre de esta edición. Hoy jugarán: Guillermo Brown (PM) vs Platense, Estudiantes (BA) vs Barracas Central, San Martín (SJ) vs Agropecuario, Mitre (SdE) vs Ferro Carril Oeste y Estudiantes (RC) vs Atlanta. Y mañana lo harán: Nueva Chicago vs Independiente Rivadavia, dos equipos que sufrieron la quita de un punto por incidentes en sus respectivos estadios. Desde las 17.30 horas enfrenta a Gimnasia como visitante en busca de puntos que le brinden tranquilidad. Nahuel Banegas regresa a la titularidad y podría haber variantes en el ataque. Villa Dálmine sabía que el inicio de 2020 le deparaba un calendario complicado. En ese marco, la victoria en Córdoba ante Instituto abrió ilusiones que la dolorosa derrota en casa frente a San Martín (T) matizó. Luego llegó el anodino empate sin goles en José Ingeniero en Almagro y hoy toca visitar a Gimnasia en Mendoza, antes de recibir a Sarmiento (J) en el regreso a Campana. Este panorama ha reducido las posibilidades de arrimarse al cuarto puesto que ocupa Deportivo Riestra (29) y, dadas las dos últimas victorias de All Boys (19), ha llevado el foco a la necesidad de sumar puntos para ganar tranquilidad. Es que, hoy, el Violeta (22) se encuentra a siete unidades de la zona de clasificación al Reducido y a cinco del último lugar que actualmente ocupa Almagro (17). Así, no ceder posiciones será importante para el equipo de nuestra ciudad, que se mantiene en el 7º puesto y esta tarde se mide a un Gimnasia (9º con 21) que buscará ganar para avanzar y evitar hundirse en la pelea que se da en la parte baja de la tabla, a la que muchos están expuestos (son diez conjuntos apretados en 5 puntos). En este contexto se dará la presentación de Villa Dálmine, cuyo entrenador Lucas Bovaglio volvería a repetir el esquema (4-3-1-2) que viene utilizando este año. A su vez, realizará una modificación en el once titular con el regreso de Nahuel Banegas (cumplió su sanción y recupera el lateral izquierdo que Facundo Rizzi ocupó ante Almagro), al tiempo que podría variar nombres en el ataque y sorprender con el debut de Fernando Brandán, quien todavía no ha tenido minutos desde su incorporación en el último receso. Entonces, la probable alineación del Violeta esta tarde sería: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Lucas Cuevas, Federico Recalde, Nicolás Del Priore; Brian Orosco; Alan Picazzo o Fernando Brandán y Catriel Sánchez. La nómina de convocados se completa con Juan Pablo Lungarzo, Sergio Díaz, Saúl Nelle (primera citación tras superar el esguince de rodilla que sufrió en la pretemporada), Nicolás Femia, Álvaro Veliez y Germán Lesman. Por el lado de Gimnasia, el DT Diego Pozo ensayó dos variantes en la semana: Alejandro Molina y Gonzalo Berterame por Leandro Aguirre y Lucio Compagnucci. En consecuencia, la probable formación del Lobo mendocino sería: Tomás Machiori; Brian Alferez, Renzo Vera, Diego Mondino, Molina o Aguirre; Santiago López, Iván Ramírez, Lucas Carrizo, Cristian Llama; Gonzalo Berterame y Ramón Lentini. El partido, correspondiente a la 19ª fecha de la Primera Nacional (cuarta de la segunda rueda de la Zona B), comenzará a las 17.30 horas y se disputará en el estadio Víctor Legrotaglie con arbitraje de Bruno Bocca.

NAHUEL BANEGAS CUMPLIÓ SU SANCIÓN Y VOLVERÁ A LA TITULARIDAD EN REEMPLAZO DE FACUNDO RIZZI. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 5. Villa Dálmine y Gimnasia de Mendoza jugaron 4 cotejos entre sí, con 3 victorias Violetas (todas en Campana) y una para el Lobo (en el único partido que jugaron en la provincia cuyana). Villa Dálmine marcó 6 goles (todos en Mitre y Puccini, mientras Gimnasia señaló 2 (uno como local y uno como visitante). EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El sábado 7 de septiembre de 2019, por la 4ª fecha de esta temporada de la Primera Nacional, Villa Dálmine se impuso 2-0 con goles de Matías Ballini (de penal) y Alejandro Maciel. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL UNICO ENCUENTRO VISITANTE El domingo 15 de noviembre de 2015, por la 42ª y última fecha de la Primera B Nacional 2015, Gimnasia se impuso 1-0 como local y de esa manera frustró la posibilidad de Villa Dálmine de clasificar al Reducido por el segundo ascenso a Primera División. La síntesis de aquel encuentro fue la siguiente: GIMNASIA DE MENDOZA (1): Matías Alasia; Gerardo Corvalán, Julio Villarino, Federico Pomba, Yair Marín; Neri Espinosa, Fabio Giménez, David Garay; Sergio Oga; César Carranza y Jonathan Lastra. DT: Omar Labruna. SUPLENTES: Mauro Leguiza, Maximiliano Montiveros, Oscar Amaya, Ramiro Pereyra, Ernesto Garín, Cristian Taborda y Lucas Farías. VILLA DALMINE (0): Carlos Kletnicki; Nicolás Álvarez, Matías Valdez, Rubén Zamponi, Juan Celaya; Renso Pérez, Horacio Falcón, Diego Núñez; Matías Nouet, Ezequiel Cérica y Nazareno Solís. DT: Sergio Rondina. SUPLENTES: Pedro Fernández, Jorge Demaio, Juan Ferreira, Jonathan Figueira, Francisco Fydriszewski, Nicolás Stefanelli y Andrés Soriano. GOL: PT 6m Sergio Oga (G). CAMBIOS: PT 41m Farías x Lastra (G). ST Fydriszewski x Pérez (VD); 12m Demaio x Celaya (VD), 15m Soriano x Nouet (VD), 18m Montiveros x Marín (G) y 27m Garín x Carranza (G). AMONESTADOS: Giménez, Garay y Alasia (G); Nouet y Celaya (VD). EXPULSADO: ST 41m Federico Pomba (G). INCIDENCIA: A los 15m del ST, el partido estuvo detenido por 23m mientras la ambulancia trasladó a Celaya (VD) al Hospital. CANCHA: Gimnasia de Mendoza. ARBITRO: Federico Beligoy.

Primera Nacional:

Villa Dálmine juega en Mendoza con la idea de seguir sumando

