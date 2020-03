La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/mar/2020 Primera D:

Puerto Nuevo visita mañana a Cambaceres







Jugará desde las 17.00 en Ensenada. Redondo ingresará por el suspendido Areco. Por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Primera D, Puerto Nuevo enfrentará mañana lunes como visitante a Defensores de Cambaceres. El encuentro, que comenzará a las 17.00 en el estadio 12 de Octubre de Ensenada, será arbitrado por Martín Molina. En su última presentación, el Auriazul igualó 1-1 con Centro Español como local después de no poder aprovechar la ventaja de jugar el segundo tiempo con dos hombres de más y tampoco poder convertir un penal a los 49 minutos de ese complemento, cuando el partido todavía estaba 1-0 a su favor. En ese encuentro, el marcador central Sandro Areco volvió a ser expulsado por doble amonestación (deberá cumplir una fecha de suspensión) y, por ello, el DT Martín Correa deberá volver a retocar la zaga central y recurrirá nuevamente a Kevin Redondo para completar la zaga central. Entonces, la probable formación de Portuario mañana sería: Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Kevin Redondo, Lautaro Cuenos, Ezequiel Ramón; Emmanuel Russo, Santiago Palacios, Nicolás Colombano, Nazareno Gómez; Enzo Moreno y Lionel Noumbi. Puerto Nuevo cuenta con 4 puntos en su haber y así comparte el 5º puesto junto a Central Ballester, mientras que Defensores de Cambaceres está 4º con 6 unidades después de su victoria 2-1 sobre Yupanqui como visitante que cerró la programación de la tercera fecha. Esta cuarta fecha del Clausura de la Primera D comenzó ayer con el triunfo de Muñiz, que venció 1-0 en el clásico a Juventud Unida para sumar sus primeros tres puntos del campeonato. Hoy domingo, en tanto, jugarán: Centro Español vs Deportivo Paraguayo y Central Ballester vs Lugano. Mañana, además de Defensores de Cambaceres vs Puerto Nuevo, también se medirán: Claypole vs Yupanqui, Sportivo Barracas vs Atlas y Liniers vs Argentino de Rosario.



NAZARENO GÓMEZ CONVIRTIÓ EN LA ÚLTIMA FECHA Y SEGUIRÁ COMO TITULAR (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA) LAS CHICAS NO PUDIERON CON SARMIENTO Por la 21ª y última fecha de la fase regular de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la AFA, Puerto Nuevo perdió ayer 2-1 como local frente a Sarmiento de Junín. Las Auriazules comenzaron ganando con un golazo de Maia Valles en la primera parte, pero las juninenses reaccionaron en el complemento y lograron dar vuelta el partido. Para este cotejo, el DT Néstor Daniel Gómez alistó a Jacqueline Schmidt; Micaela Scandroglio, Nancy Ríos, Nicole Viviant, Soledad Medina; Yanella Gómez, Dana Bredle, Maia Valles; Zoe Torres, Noemí Gómez y Micaela González. En tanto, en el banco estuvieron Triana Ocampo, Mariel Rossini, Sabrina Márquez y Manuela Cardozo. Ahora, las Portuarias se aprestan a comenzar su camino en la Zona Campeonato (debutan frente a All Boys), instancia de la que participarán los diez mejores equipos de la fase regular y en la que se definirán los ascensos a la Primera División.

