Jugará desde las 17.00 en Ensenada. Redondo ingresará por el suspendido Areco. Por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Primera D, Puerto Nuevo enfrentará mañana lunes como visitante a Defensores de Cambaceres. El encuentro, que comenzará a las 17.00 en el estadio 12 de Octubre de Ensenada, será arbitrado por Martín Molina. En su última presentación, el Auriazul igualó 1-1 con Centro Español como local después de no poder aprovechar la ventaja de jugar el segundo tiempo con dos hombres de más y tampoco poder convertir un penal a los 49 minutos de ese complemento, cuando el partido todavía estaba 1-0 a su favor. En ese encuentro, el marcador central Sandro Areco volvió a ser expulsado por doble amonestación (deberá cumplir una fecha de suspensión) y, por ello, el DT Martín Correa deberá volver a retocar la zaga central y recurrirá nuevamente a Kevin Redondo para completar la zaga central. Entonces, la probable formación de Portuario mañana sería: Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Kevin Redondo, Lautaro Cuenos, Ezequiel Ramón; Emmanuel Russo, Santiago Palacios, Nicolás Colombano, Nazareno Gómez; Enzo Moreno y Lionel Noumbi. Puerto Nuevo cuenta con 4 puntos en su haber y así comparte el 5º puesto junto a Central Ballester, mientras que Defensores de Cambaceres está 4º con 6 unidades después de su victoria 2-1 sobre Yupanqui como visitante que cerró la programación de la tercera fecha. Esta cuarta fecha del Clausura de la Primera D comenzó ayer con el triunfo de Muñiz, que venció 1-0 en el clásico a Juventud Unida para sumar sus primeros tres puntos del campeonato. Hoy domingo, en tanto, jugarán: Centro Español vs Deportivo Paraguayo y Central Ballester vs Lugano. Mañana, además de Defensores de Cambaceres vs Puerto Nuevo, también se medirán: Claypole vs Yupanqui, Sportivo Barracas vs Atlas y Liniers vs Argentino de Rosario.



NAZARENO GÓMEZ CONVIRTIÓ EN LA ÚLTIMA FECHA Y SEGUIRÁ COMO TITULAR (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA) LAS CHICAS NO PUDIERON CON SARMIENTO Por la 21ª y última fecha de la fase regular de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la AFA, Puerto Nuevo perdió ayer 2-1 como local frente a Sarmiento de Junín. Las Auriazules comenzaron ganando con un golazo de Maia Valles en la primera parte, pero las juninenses reaccionaron en el complemento y lograron dar vuelta el partido. Para este cotejo, el DT Néstor Daniel Gómez alistó a Jacqueline Schmidt; Micaela Scandroglio, Nancy Ríos, Nicole Viviant, Soledad Medina; Yanella Gómez, Dana Bredle, Maia Valles; Zoe Torres, Noemí Gómez y Micaela González. En tanto, en el banco estuvieron Triana Ocampo, Mariel Rossini, Sabrina Márquez y Manuela Cardozo. Ahora, las Portuarias se aprestan a comenzar su camino en la Zona Campeonato (debutan frente a All Boys), instancia de la que participarán los diez mejores equipos de la fase regular y en la que se definirán los ascensos a la Primera División.

Primera D:

Puerto Nuevo visita mañana a Cambaceres

