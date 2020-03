Fue ayer por la tarde, mano a Capital. Los suegros viajaban atrás y fueron hospitalizados. Caía el sol cuando un Chevrolet Sonic chocó contra la pared central de cemento de la Ruta 9 y despegó del suelo, terminando su trayectoria varios metros más adelante del segundo puente sobre el Río Luján, con el tren delantero roto y todo el sector del baúl deformado. El auto venía desde Los Cardales y se dirigía a Capital. Era conducido por un hombre y en el asiento del acompañante viajaba su esposa. La peor parte la llevaron sus suegros, de 90 años ella y de 87 él, quienes fueron trasladados por un móvil de SAME hasta el Hospital Municipal. Consultado por las autoridades, el conductor dijo no recordar cómo fue que perdió el control de su automóvil, pero dadas las características del siniestro se descarta que había cobrado una velocidad considerable. Del operativo participaron dos móviles del Comando Patrulla Campana y personal del concesionario de la autopista que colaboró en la señalización y luego retiraron el vehículo para liberar el tránsito por la mano lenta.

Primero impactó contra el muro de contención central y despegó del piso, cayendo sobre el baúl, para finalizar en la banquina de la mano lenta.

#Dato Choque contra la contención de cemento en #Panamericana Km 60 mano a Capital, a las 18hs. Un Chevrolet Sonic rompió el tren delantero y el costado izquierdo trasero. Un matrimonio ambos de 90 años trasladados por SAME al hospital, la hija y el esposo ilesos. CP zona 9 pic.twitter.com/2bnB1Cy8rt — Daniel Trila (@dantrila) March 1, 2020

Choca sólo sobre el Río Luján

