La agenda de género se empodera con Magario

TELÉFONO PARA KICILLOF Tal como diéramos cuenta en nuestra edición del 23 de febrero, Alonso recibió de manos del Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Carlos Barrichi, una nota para el gobernador Kicillof donde se resumen los actuales reclamos de los trabajadores municipales de Campana respecto al incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo vigente. La nota fue presentada este viernes por la diputada provincial y, entre otras cuestiones, señala que desde julio de 2018 los integrantes de la comisión directiva, secretarios y paritarios del gremio no perciben sueldo, y por ende no cuentan con la obra social ni los correspondientes aportes previsionales. "Mi compromiso en la defensa de los derechos del Movimiento Obrero es parte esencial de mi función", señaló Alonso a respecto. Junto a la Ministra bonaerense de la mujer, la Vicegobernadora encabezó una reunión con intendentas, funcionarias, y legisladoras nacionales y provinciales de cara al próximo 8M. "La idea de fondo es la creación de una mesa política para coordinar y potenciar la agenda del Ejecutivo y del Legislativo provincial en temas de género", señaló la diputada provincial Soledad Alonso. Este viernes tuvo lugar en el Senado de la provincia de Buenos Aires una reunión en cabezada por la Vicegobernadora y Presidente de ese cuerpo, Verónica Magario, y la Ministra bonaerense de la Mujer, Estela Díaz, en la que se convocó a intendentas, funcionarias, y legisladoras nacionales y provinciales bonaerenses para la organización de las actividades que tendrán lugar en La Plata el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. "La idea de fondo es la creación de una mesa política para coordinar y potenciar la agenda del Ejecutivo y del Legislativo provincial en temas de género", señaló la diputada provincial de nuestra ciudad Soledad Alonso, quien el próximo 8M la encontrará en La Plata coordinando las rondas de debate sobre la mujer en el mundo del trabajo, la economía popular y temas de cuidado. La plaza San Martín de la capital provincial será el epicentro de las actividades programadas que se iniciarán a las 10 del 8 de marzo y finalizarán a las 17. Incluirán las mesas de debate ya mencionadas, una feria de productoras y artesanas bonaerenses, un festival musical y un acto de cierre con varias oradoras. "Al coincidir con el bicentenario de la provincia, este año el 8M buscará priorizar el fortalecimiento de la identidad de las mujeres bonaerenses y su protagonismo en la historia provincial y nacional. Un ejemplo emblemático es "la Parda", protagonista no tan conocida en la fundación de Buenos Aires". Según explicó Alonso, la reunión del viernes trascendió los festejos del 8M y fue el germen de la creación de una mesa política integrada por mujeres bonaerenses del Frente de Todos que se ocuparán de coordinar y potenciar la agenda vinculada a temas de género y diversidad entre el Ejecutivo y el Legislativo de la provincia y que necesariamente encontrará sinergias también a nivel nacional. "Este próximo 8M –señaló Alonso en ese sentido- es particularmente celebratorio para todas las mujeres de la provincia y del país porque, más allá del color político, es la primera vez que contamos con un Ministerio dedicado a los temas de género y diversidad tanto a nivel provincial como nacional. Son herramientas institucionales inéditas para nosotras, y seguramente potenciarán todo el trabajo que ya veníamos haciendo desde la militancia para alcanzar la igualdad de género y la inclusión en términos de diversidad. Hemos avanzado mucho en pocos años, pero queda mucho por hacer y cristalizar".

Una mesa política integrada por mujeres bonaerenses del Frente de Todos se ocupará de coordinar y potenciar la agenda de género y diversidad del Ejecutivo y el Legislativo.





Alonso con Magario este viernes en La Plata. “Es la primera vez que contamos con un Ministerio dedicado a los temas de género y diversidad tanto a nivel provincial como nacional", señaló.



La agenda de género se empodera con Magario

