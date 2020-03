"Esperamos que el Intendente hable sobre la inseguridad que tanto afecta a los campanenses"

La Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos compartió sus expectativas ante el discurso que deberá realizar el Jefe Comunal durante la apertura de sesiones legislativas. También el Concejal Trujillo aseguró que "tanto la oposición como los vecinos esperamos no escuchar anuncios repetidos año tras año, ni que nuevos aumentos de tasas financien el gasto político de un plantel de funcionarios refugiados en nuestra Ciudad". La Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Sol Calle, compartió sus expectativas respecto a los anuncios que realizará el oficialismo. "Realmente ha sido un sinsabor lo ocurrido el año pasado, donde el Intendente desaprovechó la oportunidad de hablarle a los vecinos y a sus representantes, en un discurso que duró apenas unos segundos. Confiamos en que esta vez tendrá mucho para decir, en respuesta a las demandas y preocupaciones de la ciudadanía que le confió un nuevo período al frente del Municipio". Respecto a dichas preocupaciones, para la Concejal Calle "son varios los temas que no se han resuelto en los últimos años. Y otros que han empeorado considerablemente. Por eso esperamos que el Intendente hable sobre la inseguridad que tanto afecta a los campa-nenses, cuáles serán los recursos que le asignará para frenar la ola de robos que se ha incrementado notablemente, pero además, cual es el plan para devolverle a los vecinos la tranquilidad. Qué gestiones lleva adelante frente a las autoridades nacionales y provinciales, y fundamentalmente tras haberse reunido con el Ministro Berni, que decidirá respecto a nuestra Ciudad: si se hará cargo de la Policía Local, o decide trasladar dicha responsabilidad". Por su parte, el Concejal y Presidente del PJ local, Oscar Trujillo, también se mostró preocupado por la situación de las obras y el incremento de las tasas. "Tanto la oposición como los vecinos esperamos no escuchar anuncios repetidos año tras año, con obras que no se terminaron y algunas que ni siquiera comenzaron. Y tampoco es justo que nuevos aumentos de tasas financien el gasto político de un plantel de funcionarios refugiados en nuestra Ciudad, observándose subas muy desordenadas que fueron desde el 50% al 600% en algunos casos. La gestión cuenta con cuatro años de experiencia para escuchar a los vecinos, hacer las cosas bien y ponerse en sintonía con la nueva etapa que se ha iniciado en nuestro País, la cual nos exige diálogo y responsabilidad" finalizó.

La concejal Soledad Calle especuló sobre los anuncios que el intendente Abella debería recorrer hoy en la apertura de sesiones legislativas.



"Esperamos que el Intendente hable sobre la inseguridad que tanto afecta a los campanenses"

