"Tenemos Trabajadores Muy por Debajo de la Linea de Pobreza"

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana señalaron que "es inadmisible que haya trabajadores que cobran por debajo de la línea de pobreza" y señalan al intendente Abella como el culpable. Al mismo tiempo señalaron que las paritarias salariales no se pueden cerrar "con un gobierno tan intransigente que prioriza comparsas y shows más que a sus propios trabajadores". "Tenemos trabajadores muy por debajo de la línea de pobreza, compañeros que ganan $ 20.000 o $ 22.000, y muchísimos más por debajo de los $ 40.373 que marca el INDEC como línea de pobreza. Hablamos de la mitad de lo necesario para cubrir la canasta básica total para una familia tipo y sin alquiler, sino ese valor se elevaría a casi los $ 61.000" agregando que "muchos compañeros están muy cerca de la línea de indigencia de $ 16.478, y de seguir en esta situación en 4 años que le quedan de gestión a este gobierno municipal, seguramente nos pondrá en esos niveles" expresaron desde el Sindicato de Trabajadores Municipales. Hubo una primer solicitud del gremio según explicaron, "que fue rechazada de plano por los paritarios del Ejecutivo", e indicaron los gremialistas que el Departamento Ejecutivo rechazo cada propuesta presentada y "se plantaron" en el 9% para el semestre a pagar en tres veces, y aseguraron que las paritarias salariales "no se pueden cerrar" con un gobierno "tan intransigente que prioriza comparsas, shows y otras cosas menos importantes, más q a sus propios trabajadores". "Ante esto se propuso un monto de $ 4.000 no remunerativo para cerrar las paritarias 2019 ante tanta intransigencia, y para poder seguir negociando 2020, un pago remunerativo de $ 2000 por mes hasta el cierres de las paritarias para el primer semestre, propuesta que también fue rechazada por el Ejecutivo desde el momento que ratificó el ofrecimiento plasmado en el acta último.". "Podemos suponer los porqué de las decisiones del Intendente Sebastián Abella, y nos preocupa que sus funcionarios no traten de sostener esta situación en un plano de verdadera negociación salarial y no viendo quien aguanta más o menos. Aunque, consideramos que sería más preocupante aún si son esos funcionarios golondrinas que cobran sueldos exorbitantes, los que imponen castigar a los trabajadores con estos ofrecimientos de aumentos que causan verdadera gracia y obligan a la acción gremial, siguiendo claramente con la línea macrista iniciada en 2015". Entre otros temas, dijeron que hay presentaciones ante la Justicia y el Ministerio de Trabajo Provincial, "tomando en cuenta las inasistencias a las reuniones paritarias requeridas; al no cierre de la Paritaria Salarial 2019; al constante incumplimiento del Convenio Colectivo y de la Ley 14.656; por proceder en lo que la ley 23.551 señala como acciones desleales; al accionar en forma maliciosa contra trabajadores por parte de algunos jefes de sectores; y a todo esto agregamos la inseguridad que provocan muchos vehículos municipales que se encuentran en estado deplorable, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores y los vecinos, algo que al Intendente y sus funcionarios golondrina claramente parece no importarles" concluyeron.

Comisión Directiva y Delegados movilizados esperando respuestas a sus reclamos y antes de ampliar las medidas.





Los municipales comenzaron de a poco a que Campana visualice el conflicto salarial.



