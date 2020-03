Mara Pedrazzoli

Hoy se realiza la apertura presidencial de las sesiones en el Congreso y el cronograma para la reestructuración de la deuda sigue tenso. La coyuntura internacional no ayuda con caídas fuertes en todos los mercados y bolsas. El Senado sancionó --con 56 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones-- la Ley de Góndolas, que establece que el 25% de la exhibición corresponda a las micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% a los productos fabricados por la agricultura familiar, campesina e indígena (pertenecientes a la llamada economía popular). Quienes califican la Ley de inocua remarcan que el grueso de la economía popular funciona en la informalidad y no llega a la distribución en supermercados. El uso de la capacidad de exhibición, no solo su control, está puesto en duda. Es una iniciativa favorable ya que refuerza el marco regula-torio, y en una perspectiva de más largo plazo. Se conoció en la semana el dato de cierre para 2019 de la variación del Índice general de salarios, que fue 40,9% contra una inflación de 53,8%. En 2018 los salarios también habían perdido frente a la inflación, en 2017 ganaron levemente y en 2016 perdieron. En suma los salarios compran un 35% menos de productos a fines de la gestión macrista. El día miércoles, el Ministerio de Economía realizó una nueva oferta para canjear el Bono Dual --reperfilado en pesos-- por un papel atado a la tasa Badlar y por Lebads. Desde la licitación anterior logró refinanciar el 18% del vencimiento original, es decir que aún enfrenta dificultades para conseguir fondeo privado. En consecuencia, pidió fondos al Banco Central para realizar pagos (en un escenario de déficit fiscal primario en enero por primera vez en cinco años). Desde luego, la emisión asociada es menor a la que hubiera comprometido la cancelación total del Dual (AF20) emitido a mediados de 2018. Pese a que la prensa advierte sobre "la máquina de la emisión", en paralelo el Central mantiene una fuerte emisión de Leliqs con la que absorbe buena parte del circulante creado. Como parte del reordenamiento fiscal y financiero que encabeza la cartera de Guzmán, fue presentado el día jueves el cronograma de las licitaciones en pesos a realizarse durante marzo. Por otro carril corren las negociaciones por la deuda pública en dólares, trascendió que el ministro Guzmán fue "duro" con los bancos y fondos de inversión más importantes con quienes se reunió a comienzos de la semana en Wall Street. El gobierno argentino hará pública la quita solicitada a estos acreedores (con acuerdo implícito del FMI) la semana próxima. También los plazos de pago (prórroga hasta 2023) y las tasas originariamente pactadas (de 7%) serán revisadas. Notemos que esta reestructuración de deuda se produce en el marco de una fuerte caída de los mercados financieros globales debido a la venta de activos consecuencia de la rápida propagación del coronavirus en varios países del mundo. El riesgo país argentino trepó nada menos que 40p.p. sólo el día viernes, alcanzando un máximo para 2020 de 2.226p.b. (el último récord había sido de 2.600p.b. en septiembre de 2019). Los especialistas prevén una fuerte desaceleración económica como consecuencia de la expansión del virus, todas las proyecciones se recortan. Volviendo al ámbito local, un título de Clarín resulta llamativo: "Presión inflacionaria: El domingo volvería a aumentar el precio de los combustibles por la actualización de un impuesto. El nuevo incremento se concretaría por la actualización de la tasa al dióxido de carbono y sería de $0,09 para las naftas, y de $0,10 para el gasoil." Sin embargo, y pese al bajo impacto final sobre el precio en surtidores, la actualización tributaria fue postergada nuevamente por el gobierno hasta fines de marzo. Más aún, el gobierno dio un primer paso hacia la desdolarización de las tarifas de energía eléctrica que acompañará al descongelamiento previsto para julio, y sancionó la reducción y pesificación de la remuneración de las generadoras de energía hidroeléctrica binacionales. Por otro lado, en materia impositiva, la reunión de esta semana entre el ministro de Agricultura y los integrantes de la Mesa de Enlace --que tuvo lugar luego de diferentes presiones el fin de semana anterior en el interior organizado del país-- confirmó que quedará en suspenso el aumento del 3% en las retenciones a la soja, que según trascendidos planeaba anunciar el presidente Fernández en su discurso ante el Congreso el próximo domingo. La reunión de esos actores y el ministro duró tres horas. La caída del precio internacional de los productos agropecuarios sin dudas alteró las decisiones, el precio actual en Chicago es el más bajo desde 2007.



Opinión:

Coyuntura adversa para la reestructuración

Por Mara Pedrazzoli

