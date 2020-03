ENTRE PUERTOS Y BARCOS Pichu Gulfo estudió el origen de las murgas en profundidad. Junto a un estudiante del Instituto 15, escribieron una tesis basándose en cuatro años de investigaciones: "Sostenemos que la murga no es ni Argentina ni Uruguaya, si no multi portuaria. En todo puerto donde bajaba un barco de Cádiz, España, bajaba la murga", dice el murguero con una oratoria que mezcla la muletilla de la calle con la verborragia del estudioso. "Contrariamos a Romero, que es de los más estudios sobre el tema en el país y que decía que la murga nació en Buenos Aires. Leyó lo nuestro y le encantó. Nos llevó a exponer al Centro Cultural Rojas. Fue muy loco de su parte, muy generoso". Y continúa: "Cuando pasó me preguntaba si yo reaccionaría de la misma forma si me pasaba algo similar. Sucedió hace poco. Un español de Cádiz afirma que al origen de las murgas hay que buscarla en la bodega de los barcos de Cádiz, en un viaje carnavalero entre el Caribe, el Río de la Plata y España. Nos superó", finaliza entre risas. "Carumbe" murguea hace 23 años contra viento y marea. Supieron ser los primeros en volver a bailar un ritmo que se creía extinto en la ciudad para refundarlo y diseminar sus semillas por todos los barrios. Hoy afirman con orgullo que el movimiento está más vivo que nunca. Cae el sol y frente a la Plaza España ensaya "Carumbe", la murga más longeva de Campana. Vienen de una gira carnavalera. La noche anterior participaron de los corsos de Otamendi, José C Paz y Tortuguitas. La jornada dejó extenuados a los veteranos que se tomaron el día libre. Sólo algunos vinieron a tomar mates y observar el ensayo mientras estiran el cuerpo. La mayoría de los que bailan son chicos que revolean las piernas al ritmo de los bombos. La murga está viva y se renueva en ellos. Darío Bétida (40), el principal referente, me presenta al grupo. Conversamos algunos minutos pero rápidamente se va. La murga comienza a ensayar el desfile y él no puede faltar. Me entretengo mirando desde un costado junto a Gabriel Maisonobe (43), otro de los fundadores, hasta que Andrés "Pichu" Gulfo (55) se sienta al lado mío. Presentador en los días de carnaval, es conocido como el historiador de la murga. Maneja fechas, pero aún más importante, maneja teoría: Su relato nunca esta descontextualizado de la situación socioeconómica. Y para alguien que desconoce del tema, no hay nada mejor que un buen profesor. ORÍGENES Y ACTUALIDAD "Una función clásica de murga empieza con un desfile hasta llegar al escenario", explica Pichu mientras observamos el ensayo. "Después viene una canción de presentación, donde se cuentan los orígenes del grupo. Le sigue una canción de crítica. Muchos lo confunden con protesta pero su sentido es de burla. Se aprovecha a cantarle a los políticos, a los poderosos. La libertad de la expresión, y esto es en toda Latinoamérica, se da en el carnaval. Puede haber un capo mafia intocable pero en el carnaval se le dice cualquier cosa. Después tenés la demostración de baile y por último una canción de despedida donde se promete volver. Ahí ya sólo queda la retirada". Es difícil determinar una fecha exacta para el nacimiento de "Carumbe". Aunque formalmente hayan salido como murga por primera vez en el diciembre del ‘96, los chicos ya hacían batucadas (ritmo de percusión cercano a la murga pero sin baile) desde mucho antes. La fecha simbólica es en el Día del Niño de ese mismo año. Hoy viviendo en España, Horacio "Culi" Ferreyra, todos los años organizaba una fiesta y suelta de globos con chocolatadas donde invitaba a chicos huérfanos o en situación de calle. Siempre traía a la murga "Los Reyes del Movimiento" que dictaban talleres. Los fundadores de "Carumbe" concurrieron a uno de ellos y terminaron de darle forma al proyecto. Confeccionaron trajes, prepararon bailes y salieron a la calle junto a la Cruz Roja para el día de la lucha contra el SIDA. "No teníamos lugar para ensayar, nos echaban de todos lados", cuenta Gabriel. "Desde el campito de Siderca hasta la Costanera. Nunca bienvenidos. La gente se había olvidado de los corsos, habían pasado 15 años desde el último. Con la vuelta a la democracia no habían vuelto las murgas de la ciudad. Se traían cosas de Entre Ríos o contrataban bandas de cumbia pero nada local". Aunque en la historia de nuestro país fueron varios los gobiernos que buscaron eliminar el carnaval, fue la última dictadura militar la que llevó dicho objetivo más lejos. En una de sus primeras medidas, suprimieron los feriados de carnaval excusándose en la pérdida de productividad que significaba para las empresas. "Antes de la dictadura había siempre guerra de bombuchas, de agua. Los pibes ya no viven eso. Teníamos tachos de 200 litros preparados para la guerra" recuerda Gabriel entre la risa y la melancolía. "La pauta era no inflarlas chiquitas o con aire porque no revientan y duelen. Y el lema era que el que moja no se enoja. Si te mojan, no te podes enojar. Se lo inculco a mis nenes: nada de rezongar, es carnaval". "Ahora la espuma reemplazó al agua. No es lo mismo, pero está el espíritu", completa Pichu. Fueron organizaciones como el "Movimiento Nacional de Murgas", del que "Carumbe" es miembro fundante, las que lucharon por años por la vuelta del feriado (logro concretado en el 2010) llevando a cabo actividades como talleres de formación de murgas que expandieron el movimiento. Hoy en Campana son 9 las murgas que están activas con un promedio de 50 personas cada una. Son cerca de 450 personas y el número sigue creciendo. HAY QUE ORGANIZARSE Una de las semillas de "Carumbe" es Leo Correa (22), fundador de "Los Modestos del Parque", la murga más nueva de la ciudad que se junta en el Parque Urbano. Pasa a saludar a sus ex compañeros después de ensayar con su grupo. Leo supo ser un miembro de "Carumbe" prácticamente toda su vida. Darío y Gabriel se despiden por lo que quedamos conversando con él y "Pichu". El sol entrega sus últimas pinceladas pero la charla todavía da para largo. Leo es miembro activo del "Frente de Murgas de Campana". Dicha organización fue un paso clave para lograr una ordenanza municipal que regule los carnavales. En ese sentido, Campana está un paso delante de la mayoría de las localidades de la provincia. El problema es que dicho estatuto todavía no se cumple en su plenitud. "Hay muchos murgueros asesinados por gatillo fácil en nuestro país", dice Leo. "Acá por suerte nos organizamos. En muchas ciudades se dejó de hacer corso o se hace y tal vez te reprimen por no tener el permiso. Pero acá se cumple a medias la ordenanza. Por ejemplo, nos quieren recortar el presupuesto para el sonido de los corsos pero contratan a una murga carísima de Entre Ríos cuando en la ordenanza dice que el carnaval se basa en artistas locales. Lo hicieron sin consultar ni con el "Frente Murguero". También pusieron Food Trucks con venta de alcohol cuando la ordenanza lo prohíbe. Además siempre hay que insistir para que se cumpla con la seguridad acordada por que si no, en muchos corsos no se cumple". El reclamo no es injustificado. La experiencia reciente muestra que, aunque en los corsos y carnavales lo que reina la alegría, también es lugar de encuentro para algunos grupos de violentos. Recuerdan con amargura el corso de 2016 en la plaza "Primero de Mayo" donde hubo cuatro apuñalados. Fue el pico de una escalada de violencia que iba subiendo año a año sin que el Estado se haga cargo. Fue así como "Carumbe" tomó la decisión de dejar de organizar funciones con tanta convocatoria. FIESTA DE LOS HUMILDES Aunque el cierre del carnaval fue frente al Palacio Municipal (cuando salga esta nota, el carnaval ya habrá terminado), las murgas pasaron antes por todos los corsos de los barrios aledaños. Entender su función social es clave para comprender el fenómeno en crecimiento. No sólo acerca expresiones culturales a los lugares más olvidados sino que también es un foco de integración y diversidad. Un ejemplo claro es el grupo "Esperanza", integrado en parte por chicos con síndrome de Down. "Este año con la nueva murga se sumó mucha gente, estamos sorprendidos con la respuesta. El promedio de edad es entre 7 y 16 años. Como está la calle hoy, tenerlos adentro es muy importante". "Recuerdo el 2001 -dice Pichu- en una de las épocas más duras del país compartían el mismo espacio cartoneros y abogados. Y compartían: tenían que dialogar para llevar el ritmo de la comparsa. Increíble". Los dos coinciden en que el principal objetivo de todos los que hacen murga es llevar alegría a los lugares más olvidados: "Artísticamente es muy completo. Converge todo. Le llevas teatro, música, baile, vestuario. Hasta el circo entra. Y todo hecho desde lo popular. Generalmente es hecho por y para gente laburadora", dice Pichu. "Los corsos son las vacaciones de los pobres", completa Leo de forma tan realista como contundente: "Es terrible pero es así. Por eso tenemos que cuidar esto que es del pueblo y para la ciudad". La luna ya está en el cielo, sólo se escucha el ruido sordo de la ciudad. Ya no hay bombos ni platillos, están guardados esperando por el corso del día siguiente. El carnaval y las murgas supieron ganarse el lugar de patrimonio en nuestra ciudad. Un fenómeno vivo y en crecimiento que además de alegría, le da un lugar de pertenencia a decenas de campanenses. Sólo queda abrazarlo y defenderlo.

“Carumbé" llegando al escenario montado frente a la Municipalidad, el martes pasado. “Los corsos son las vacaciones de los pobres", dice Leo Correa, fundador de “Los modestos del Parque".



Opinión:

Sobre la memoria y la alegría

Por Santiago Tomás Mengual

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar