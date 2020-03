Fabricantes de músculos

Ezequiel y Florencia se conocieron luego de una competencia en Brasil. Además, desde hace un año están a cargo del gimnasio Muscle Factory. A Ezequiel Pedroza (29) le llamaron la atención los aparatos desde una edad temprana. Era vecino del gimnasio de Claudio Marabotti y tenía unos 8 años cuando su abuelo lo llevaba y se quedaba a jugar un rato. Tuvo que esperar hasta los 14 para recién empezar a hacer sus primeras rutinas programadas con Leo Zárate. A Florencia Tazzioli el tema la apasionó de grande, en Córdoba. Al punto que cursó la Licenciatura de Psicología y sólo le faltaban rendir 8 finales cuando largó todo para empezar a competir. Así se convirtió, por ejemplo, en Campeona Cordobesa, Campeona Nacional, Campeona Mercosur y TOP 3 en la categoría Wellness de la International Federation of BodyBuilding & Fitness (IFBB); mientras que Enrique exhibe orgulloso su Campeonato Sudamericano Junior de la misma federación. Ambos se conocieron a la vuelta de una competencia en Brasil y Florencia no dudó en venirse para Campana. Juntos manejan Muscle Factory el gimnasio de Av. Mitre al 400, que Ezequiel inició hace un año a pocos metros de la barranca. "La idea es mantener un ambiente familiar y distendido. Pero no es que vienen a pagar la cuota y que se arreglen: siempre preparamos rutinas personalizadas, ya sea para un entrenamiento light o de competencia", dice Ezequiel y aclara que trabajan en equipo con una Nutricionista y Deportóloga cordobesa, amiga de Florencia quien aporta: "El asesoramiento es integral, y la alimentación es parte importante ya sea para sentirse mejor además de tonificado. Ni hablar si pensamos en lograr resultados concretos en el gimnasio y competir". Además de la sobrada experiencia, a Florencia y Ezequiel los avalan certificados de Personal Trainer y Entrenamiento en Físico Culturismo expendidos por la IFBB además de una extensa red de contactos y asesores de consulta permanente. Reciben a hombres y mujeres de todas las edades, de lunes a sábados con un pase libre o un pack de hasta 3 presencias semanales. "A nadie le importa cómo te ves: la mayoría está concentrado en su rutina. Lo importante es vencer ese temor inicial y la pereza. Dar ese primer paso para sentirse mejor", concluye Ezequiel. Instagram: musclefactory.gym18 y flortazziolifbbwellness.

Campeones de la IFBB. Florencia y Ezequiel en la fábrica de músculos de Av. Mitre 470, a metros de la barranca.



Fabricantes de músculos

