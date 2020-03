La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/mar/2020 Vuelos y Vacaciones:

Cuando uno piensa en República Dominicana, automáticamente suele venir a la cabeza playas y régimen de alojamiento All Inclusive. Estamos de acuerdo en esto y avalamos la línea de viaje bajo esta modalidad, sólo que quedan ingredientes para agregar en este destino. En primer lugar queremos comenzar por el arribo. Recuerden que llegarán a la isla La Española, donde la mitad oeste es Haití y la este República Dominicana. Aquí justamente en Dominicana, tienen la posibilidad de arribar a 2 aeropuertos, Punta Cana, a unas 4 horas de traslado, o Santo Domingo, la capital más antigua del continente, a unas 2 horas 30 minutos, más alineada al destino. Gracias a la nueva ruta Las Américas, se reduce la distancia a 120 Km y se atraviesa el país en sentido sur - norte cruzando las llanuras de Bayaguana y Monte Plaza, luego por terrenos ondulados situados al este de Sabana Grande de Boyá, y un segundo tramo cruza las formaciones montañosas al Suroeste del Parque Nacional Los Haitises. Samaná, además de ser una península es una provincia, y se destaca por ser un espacio de mucha vegetación, la parte más salvaje del país, con playas solitarias preciosísimas y naturaleza en estado puro, ideal para combinar descanso y excursiones realmente increíbles, la mejor manera de buscar ese mix tan complicado. Todo el año es apto para visitar este paraíso, las temperaturas a estas latitudes son parejas, con los picos de julio - agosto y los riesgos de ciclones en septiembre - octubre. Como siempre, los meses de abril y mayo son de los más estables del primer semestre, y aunque pueda amanecer lloviendo a mares, en unas dos horas se suele abrir todo y poder disfrutar de un día de playa impecable. Toda la península está provista de opciones de hotelería para todos los bolsillos y dentro de los All Inclusive, la cadena Bahía Príncipe es la que pisa fuerte, con varias propuestas desparramadas. Ya sea que viajen con todo incluido, contratando las excursiones o alquilando un auto, recomendaremos las visitas que consideramos imprescindibles. Vamos a comenzar por Santa Bárbara de Samaná, la urbanización más bonita del sur de la península, con un centro pequeño y muy pintoresco de casas de madera pintadas de colores pastel, un malecón prolijamente cuidado, con distintos restaurantes y discotecas que se iluminan cuando baja el sol, con bastante ambiente y bares donde suena reggae y bachata. El mercado central merece una visita, está lleno de puestos de frutas, verduras, chucherías y ropa de toda clase. Como cualquier mercado callejero, es recomendable visitarlo a la mañana, cuando reciben la mercadería fresca. Para terminar con el sector urbano, al lado del hotel Gran Bahía Príncipe Cayacoa tienen un puente peatonal de unos 700 metros, que conecta varios islotes desde donde tienen muy lindas vistas al pueblo. Si se hospedan en el Cayacoa, tienen una salida directa al puente. Un primer acercamiento con la naturaleza puede comenzar por el Salto del Limón, una cascada de 50 metros de altura con una hermosa piscina natural que se encuentra en la comunidad del Limón, de ahí el nombre. Es considerado el salto más bonito de República Dominicana. La ruta hasta la cascada se suele hacer en burro, pero se puede hacer a pie por un sendero ladeando el río Limón a través de un bosque tropical con un paisaje de fotografía. Se tarda unos 50 minutos caminando y en el último tramo se baja unos 200 escalones hasta llegar a la cascada, una vez ahí…a darse un chapuzón. Es una opción corta, para internarse en la selva si tienen ganas de caminar un rato. El Parque Nacional los Haitises es la reserva más importante, con 1.600 Km² de superficie, localizado al sur de la península. Cuenta con islotes, montañas de roca caliza y cuevas. Una vez arribados al parque, la excursión sale desde el puerto de Santa Bárbara de Samaná, se navega un trayecto de 30 minutos y al arribo a Cayo de los Pájaros podrán divisar pelícanos, cotorras y aves con bolsas rojas que cuelgan del pecho, que revolotean en círculos sobre los árboles, solo arriba de ese cayo, no se sabe porqué. La excursión continúa por los bosques de manglares y cuando se termina de cruzarlos llegan a las cuevas taínas, donde van a encontrar pictografías y petroglifos, legado de los aborígenes taínos que habitaron la zona desde la época precolombina. La siguiente parada es Cayo Levantado, para pasar el día de playa. Y acá merece que nos extendamos un poco: a este cayo solo se accede en barco y dispone de sectores privados, pero también de una playa pública. Si existe más de un paraíso, habrán encontrado uno de aguas cristalinas y arena blanca. Tienen la posibilidad de comer en varias opciones gastro-nómicas dentro de aproximadamente un kilómetro de extensión o si se estiran un poco con el presupuesto, elegir el hotel Gran Bahía Príncipe Cayo Levantado para dormir en este destino. Este es un hotel 5 estrellas, considerado uno de los mejores hoteles "todo incluido" del mundo. Entre enero y marzo está disponible una excursión que tomó muchísima notoriedad los últimos años, el avistaje de ballena jorobada, que bajan desde las aguas gélidas del Ártico durante estos meses para aparearse y se las puede ver muy cerca de la bahía de Samaná y de Cayo Levantado. Si disponen de tiempo, no dejen de visitar "Playa de las Flechas", una de las primeras costas donde desembarcó Colón y se encontró con esa bahía repleta de palmerales y agua que cambia de tonalidades, una verdadera belleza. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

