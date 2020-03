El Cine Latino de Tenaris cerró con masiva convocatoria

Hubo más de 750 personas y estacionaron cerca de 140 vehículos para disfrutar la modalidad autocine. Rita Cortese, una de las protagonistas de "La odisea de los giles", acompañó la función.

Una multitud acompañó anoche el cierre del Ciclo de Cine Latinoamericano de Tenaris y Fundación PROA. Había atracciones que prometían hacer inolvidable la velada: en la pantalla grande se proyectaría "La odisea de los giles", uno de los grandes estrenos argentinos del 2019, y llegaba a Campana para hablar del rodaje la reconocida actriz Rita Cortese, una de sus protagonistas.

"Me encanta esta movida con el cine latinoamericano. Es fantástico. La verdad que no conozco algo así en otros lugares, me parece una acción cultural muy interesante, genial, y estoy muy contenta de poder participar", expresó Cortese, que contó detalles del rodaje de la película realizado en su mayoría en la localidad de Alsina, a pocos kilómetros de Campana.

Encabezada también por otras grandes estrellas como Ricardo Darín y Luis Brandoni, "La odisea…" era el plato fuerte de la 12º edición del festival, que había comenzado un día antes con la función de "Sueño Florianópolis". Y la propuesta fue respondida con tal vez la mayor asistencia de vecinos registrada hasta la fecha.

Según los organizadores, hubo 780 espectadores, que se ubicaron en las sillas dispuestas frente a la pantalla, reposeras y mantas sobre el césped. Además, estacionaron 144 vehículos para disfrutar de la modalidad autocine. Un volumen que, estiman, superó de amplísima manera el acompañamiento a proyecciones anteriores.