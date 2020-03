¿El corona-virus puede afectar nuestra vida? ¡Sí! porque se está propagando cual pandemia por todo el mundo, produciendo muchos muertos, es un virus nuevo y no hay antivirales ni vacunas específicas todavía para combatirlo. Pero también hay muertos por sarampión, que, si bien "existen vacunas", hay gente ideologizada que habla contra las vacunas y consiguen adeptos, entonces no vacunan a sus hijos y sin darse cuenta, los llevan a la muerte. ¿Los países con mayoría cristiana están cambiando su modo de vida? ¿en cuanto a honestidad, respeto, amor a la familia y al prójimo, cultura del trabajo, responsabilidad, integridad, ser agradecidos o quejosos, etc.? ¿La Fe Cristiana está siendo atacada? ¡Si! claramente, como nunca antes en la historia. Entonces, se necesita un antivirus, que cual antídoto protector, ayude a los cristianos a "… contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos" (Judas 3). ¿Cuál será esa vacuna? Resulta que hace 2000 años que tenemos el antídoto con nosotros. Pero muchos han dejado de vacunarse contra ese mal espiritual (anti-cristianismo), la medicina que necesitamos para curar el pecado es profundizar la Fe en Jesús. "… no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas" (2 Ti. 4:3-4). "Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo". (2 Cor. 11:3). Amados, el antivirus más efectivo, se llama, la Verdad, el conocimiento y la Fe en Jesús y la Palabra de Dios. "conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres… "Así que, si el Hijo (Jesús) os libertare, seréis verdaderamente libres. (Juan 8:32, 36) Pablo le mostró a Timoteo qué tenía que hacer para mantener la iglesia sana: "Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo… que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina" (2 Ti. 4:1-2). O sea que se lea La Biblia, se entienda y se tome conciencia. Cuando un creyente se alimenta diariamente de la Palabra, y conoce la doctrina de Cristo, llega a estar vacunado efectivamente contra el virus de la falsa doctrina. "Toda la Escritura es inspirada por Dios" (2 Ti. 3:16). Por tanto, es nuestro deber, leer y estudiar asidua y ordenadamente toda la Biblia. Se necesita estudiar en forma profunda, el Nuevo Testamento, y en manera incisiva, las Epístolas, pues allí están trazadas la mayoría de las grandes doctrinas, las que hacen fuerte al cristiano en la batalla contra la falsedad y vencer el virus de anti-valores cristianos. Debemos tomar en serio lo mortal del virus del error, a tal modo que el antivirus, que es la verdad, se establezca a tiempo y fuera de tiempo. Creo que, si esto hacemos, la iglesia del Señor seguirá siendo, "… columna y baluarte de la verdad" (1 Ti. 3:15), y sus miembros, estarán "vacunados" para vida eterna, pues la Palabra del Señor, permanece para siempre, y los que la guardan, también (1ra Pedro 1:24-25; Juan. 8:51). La verdad es el antivirus que te protege para toda la vida, está en c/u y la sociedad querer ser libres de la decadencia moral y espiritual que nos va contagiando y aceptar el antivirus contra todos los males, "Jesús" y el conocimiento de su doctrina. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luis Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489.427296 /437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Virus peligroso"

Por Luis Rodas

