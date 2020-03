"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Tus recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana puedes enviarlos a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial Av. Intendente Varela 382 - Campana. De Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30 hs. 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - Edición Nº 69 - 1º Marzo de 2020 - Año II "CONVIRTÁMONOS A UN DIÁLOGO ABIERTO Y SINCERO CON EL SEÑOR" El Mensaje de Cuaresma 2020 del papa Francisco se inicia con una cita de la Segunda Carta a los Corintios -´En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios´ (2 Co 5,20). "La alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la Buena Noticia de la muerte y resurrección de Jesús: el kerygma", indica el Papa. Y prosigue: "Quien cree en este anuncio rechaza la mentira de pensar que somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida, mientras que en realidad nace del amor de Dios Padre". Para Francisco, "la Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado: por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren". Indica que "es saludable contemplar más a fondo el Misterio pascual, por el que hemos recibido la misericordia de Dios. La experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible solo en un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal". "De hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro de nosotros, hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón, para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad", Para Francisco, "poner el Misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida tanto del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría". Aquí se puede leer el mensaje completo https://afly.co/qyr2 VIA CRUCIS EN PLAZA ESPAÑA El Vía Crucis o Camino a la Cruz es una de las más antiguas devociones practicadas por los Católicos en todo el mundo. Consiste en acompañar a Jesús en su Pasión y Muerte, en sus horas finales, repasando 14 momentos (las 14 Estaciones del Vía Crucis) desde que fue condenado a muerte hasta su sepultura. El viernes 28 de febrero se rezó el primer Vía Crucis de la Cuaresma 2020. Se realizó caminando por las veredas de la Plaza España, deteniéndose en cada estación, para recordar el camino de Jesús al Calvario. "Señor, que la meditación de tu Pasión y Muerte nos anime y ayude a tomar la cruz de cada día y seguirte, para un día resucitar contigo en la gloria. Amén.









Semblanzas entre hermanos:

