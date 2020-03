Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del domingo, 01/mar/2020. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del domingo, 01/mar/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Ginés González García anunció la regularización de la vacuna antimeningocócica Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Ginés González García anunció la regularización de la vacuna antimeningocócica







Se adquirieron 1.200.000 dosis para garantizar la inmunización contra el meningococo de los niños de 11 años y además se distribuyeron 8.000.000 de dosis extra contra el sarampión para hacer frente al brote en curso que afecta regiones del AMBA. (Ministerio de Salud de la Nación) "La buena noticia es que la vacuna contra el meningococo que se había interrumpido en agosto del 2018 estará disponible en toda la República Argentina. Hemos trabajado hace semanas en la distribución y la primera semana de marzo ya tendremos distribuidas 1.200.000 dosis de vacuna antimeningocócica", informó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, desde Córdoba en la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA). Durante la reunión que congrega a todos los ministros de Salud del país, González García dejó en claro que "la vacunación es una prioridad en la política de Estado". En ese marco, los titulares de las carteras sanitarias provinciales recibieron un informe pormenorizado de las acciones que se llevaron a cabo desde el inicio de la actual gestión para logra la regularización del Calendario Nacional de Vacunación y garantizar la provisión de vacunas para la próxima campaña de invierno. El ministro además indicó que "hemos distribuido 8 millones de dosis de vacuna antisarampionosa que es uno de los temas que nos preocupan", al tiempo que agregó que "el ingreso escolar es una oportunidad para controlar si las vacunas están al día y completar esquemas de vacunación", enfatizó González García. En el encuentro las máximas autoridades sanitarias del país también discutieron sobre los eventos priorizados que actualmente amenazan la situación sanitaria argentina. Entre ellos se encuentran el dengue –que desde mediados de 2019 registra un nuevo ciclo epidémico en la Región de las Américas con la potencialidad de afectar fuertemente al país–; el brote en curso de sarampión que hasta el momento acumula 144 casos y una persona fallecida, situación que no se producía desde 1998; y la emergencia de salud pública internacional por la aparición del nuevo coronavirus detectado en China que ha generado que Argentina implemente mecanismos de preparación y respuesta para hacer frente ante la aparición de un caso sospechoso. Sobre este último punto, González García reiteró que "no tenemos ningún caso confirmado –de COVID-19-, ha habido varios casos sospechosos, 18/20 situaciones que fueron analizadas y todas ellas han sido negativas", al tiempo que agregó que "seguimos con un sistema de alerta temprana, aislamiento y, en caso de ser positivo, tratamiento del caso además de contención para que no se disemine el virus". Cabe señalar que en el actual escenario epidemiológico local los esfuerzos están orientados a la detección precoz de posibles casos de COVID-19 para evitar la diseminación y en ese sentido el trabajo conjunto entre las provincias y la Nación es clave para poder tener un sistema de vigilancia alerta y sensible, e implementar acciones que den respuesta en todo el territorio nacional. Durante la jornada de trabajo, que se llevó a cabo en el Centro Cívico del Bicentenario de la ciudad de Córdoba, las autoridades nacionales también presentaron los lineamientos de la política de medicamentos, basados en los pilares del acceso, disponibilidad y asequibilidad a los medicamentos esenciales; la calidad de los mismos en lo que se refiere a la seguridad y eficacia de los fármacos, y el uso racional fomentando la promoción del uso terapéuticamente racional y económicamente eficiente de los medicamentos.



