Superó 2-1 a Estrada FC con goles de Javier Tejera y Facundo Fernández.

Defensores de La Esperanza también comenzó su serie de Octavos de Final de la Copa Federación Norte 2020 con victoria: ayer por la tarde superó 2-1 a Estrada FC de Zárate en un partido que se disputó en cancha de Belgrano, en el barrio de Villa Massoni de la vecina ciudad.

El Verdinegro comenzó ganando con un tanto convertido por Javier Tejera en el primer tiempo, pero a los 15 minutos del segundo tiempo, Franco García anotó la igualdad para el elenco zarateño. Sin embargo, la última palabra la tendría Facundo Fernández, quien a los 33 minutos del complemento estableció el 2-1 y le dio la victoria al Defe.

Para este encuentro, la dupla Cristian Tejera y Miguel Ríos alistó a Guillermo Friedrich; Omar Andruzyzsyn, Brian Aranda (Marcelo Cabral), Miguel Ríos, Sergio Robles; Diego Romero (Sebastián Nicolin), Tulio Barrios, Maximiliano Díaz, Javier Tejera (Jonathan Pavón); Julio Serrano y Facundo Fernández.

La revancha se jugará el próximo fin de semana, nuevamente en Zárate, pero esta vez será Estrada FC el local. Y también el que tenga mayores obligaciones, dado que La Esperanza saldrá a la cancha con la ventaja conseguida ayer.



EL DEFE, AYER EN CANCHA DE BELGRANO, DONDE VENCIÓ 2-1 A ESTRADA.

HOY JUEGA LA JOSEFA COMO LOCAL

En la continuidad de los Octavos de Final, este domingo será el turno de La Josefa de salir a la cancha para disputar el partido de ida de su serie frente a Paraná de San Pedro. Será desde las 12.00 del mediodía en el estadio Carlos Vallejos de Puerto Nuevo, donde "el josefero" intentará lograr una ventaja que le permita viajar con margen a la revancha en San Pedro del próximo fin de semana.

Hoy domingo también se medirán: Independencia de San Pedro vs Fundición de Baradero (17.30 horas), Belgrano de Zárate vs Banfield de San Pedro (18.30), Racing de Chacabuco vs Sports de Salto (19.00) y Sportivo Barracas de Colón vs River de Chacabuco (20.00).