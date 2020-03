P U B L I C



Cayó 78-67 como local frente a Independiente de Tandil en el partido que marcó la despedida de Sebastián Silva como entrenador Tricolor tras dos años en el cargo. Por la séptima y última fecha del Torneo Provincial de Mayores 2019/20, Ciudad de Campana cayó 78-67 como local frente a Independiente de Tandil en un partido que se disputó el viernes por la noche en el gimnasio de Chiclana 209 y que marcó la despedida de Sebastián Silva como entrenador Tricolor después de dos años en el cargo. El juego no tenía mayores atractivos para el CCC, que ya estaba condenado al último puesto de la Zona B y no tenía posibilidades de llegar al repechaje para clasificar a los Cuartos de Final. En tanto, el Rojo se jugaba algo más grande: con el triunfo se aseguró el mejor record de la fase regular y, de esa manera, la chance de organizar el Final Four en caso de superar los Cuartos de Final. Un parcial de 18-3 en el primer cuarto, generado por la puntería de Emanuel Hartstock (goleador de Independiente con 21 puntos) y el desnivel de Alejandro Arca (19) en la pintura le permitió al visitante tomar el control de juego desde temprano. Y a pesar que Ciudad ofreció diferentes reacciones en los períodos siguientes, el Rojo siempre estuvo al frente en el marcador y terminó cerrando el encuentro con autoridad. Para el CCC fue su sexta derrota consecutiva en un certamen en el que dio pelea, aunque le faltó jerarquía y autoridad para cerrar a su favor muchos partidos en los que supo obtener ventajas considerables. Ahora, en la calle Chiclana llegará un tiempo de transición, con Martín Trovellesi al frente de un plantel de Primera División que deberá reconfigurarse para el Torneo Oficial 2020 de la ABZC, teniendo en cuenta además las partidas de la institución de varios juveniles que venían alternando con los mayores (Joaquín Aguilar y Agustín Hernández antes de comenzar el Provincial; Emilio Polese, Gianluca Cinquini y Lucio Cadelli al iniciar este año). EL RESTO La séptima fecha de la Zona B del Provincial se completó con los siguientes resultados: Pueblo Nuevo de Olavarría 73-77 Platense de La Plata, Independiente de Zárate 95-76 Costa Sud de Tres Arroyos y Social de Alejandro Korn 75-69 Sportivo Pilar. Con estos marcadores, Independiente de Tandil y Sportivo Pilar clasificaron directamente a Cuartos de Final, mientras que Platense de La Plata, Independiente de Zárate, Pueblo Nuevo de Olavarría y Social de Alejandro Korn disputarán el repechaje por un lugar en los Cuartos de Final. En tanto, por la Zona A jugaron: Colón de Chivilcoy 97-87 Sarmiento de Coronel Suárez, Sporting de Mar del Plata 91-96 Regatas de San Nicolás y Blanco y Negro de Tres Arroyos 80-73 Belgrano de San Nicolás. Hoy cierran: Racing de Olavarría vs Atenas de La Plata. En esta Zona A, Sarmiento y Atenas ya están clasificados a los Cuartos de Final, mientras que Regatas de San Nicolás, Blanco y Negro (TA) y Belgrano de San Nicolás jugarán el repechaje. El último boleto a dicha instancia se definirá hoy entre Colón y Racing de Olavarría, que está obligado a ganarle a Atenas de La Plata. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (67): Federico Michelini (17), Francisco Santini (21), Matías Nieto (0), Máximo Fritzler (2) y Damián Camejo (18) (FI); Gonzalo Michelini (0), Camilo Cáceres (0), Matías Pagura (0) y Bernardo Laguzzi (9). DT: Sebastián Silva. INDEPENDIENTE (78): Emanuel Hartstock (21), Lautaro Lanusse (8), Valerio Andrizzi (5), Santiago Dilascio (6) y Alejandro Arca (19) (FI); Gastón Di Salvo (6), Gustavo Argueso (2), Federico San Martín (3) y Matías Gutkin (8). DT: Nicolás Rusconi. PARCIALES: 13-22 / 20-13 (33-35), 16-24 y 18-19. JUECES: Jorge Ale y Ariel Villalba. GIMNASIOS: Ciudad de Campana.



FRANCISCO SANTINI FUE EL GOLEADOR DEL CCC CON 21 PUNTOS.



Básquet:

Ciudad de Campana se despidió con derrota del Provincial de Mayores

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar