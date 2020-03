Los Sub 13, Sub 15 y Sub 17 compartieron el pasado fin de semana, como locales, una jornada con Gimnasia y Esgrima de Rosario y Caza y Pesca de Don Torcuato. Mientras que Sub 17 y Sub 19 participarán ayer de un triangular en el Club San Fernando. El básquet del Campana Boat Club vivió una espléndida jornada el pasado sábado 22, con la realización de un Triangular de categorías formativas que incluyó la visita de los clubes Gimnasia y Esgrima de Rosario y Caza y Pesca de Don Torcuato. Las tres instituciones presentaron sus respectivos equipos de Sub 13, Sub 15 y Sub 17 para disputar este certamen amistoso que sirvió para avanzar con los trabajos de pretemporada y también para disfrutar "una jornada deportiva y de amistad con el acompañamiento de mucho público", resaltaron desde el CBC. Y en la continuidad de esta preparación para afrontar la temporada 2020 de los Torneo de Divisiones Formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Celeste participó ayer de un nuevo triangular amistoso que se desarrolló en el Club San Fernando y que contó, además del local, con la participación de CEDEM. Este segundo triangular fue para las categorías Sub 17 (dirigida por Fernando Anzuinelli) y Sub 19 (que está bajo las órdenes de Nahuel Pinto, quien además es entrenador de la Primera División del CBC).

