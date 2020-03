La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/mar/2020 Rincón Tuerca











Email: Rincontuerca@ubbi.com

TC RIO PLATENSE: La categoría está arrancando su campeonato este fin de semana en el autódromo de La Plata. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media. BUSQUEDA: En esta sección dimos cuenta que el Tano Zarantonello está en la búsqueda de un auto para la Clase Tres 1600 que fiscaliza Fedenor y esto provocó verlo en la ciudad de Pilar en la búsqueda de ese auto. CHASIS: En el Taller el Chasis para el TC Regional está guardado en un rincón y si bien hay elementos para armarlos tanto papá Claudio como el hijoYamil no tienen la intención de armarlo por el momento dado que los Bottani arrancaron otro proyecto. ALQUILAR: Dentro de este proyecto decidieron alquilar una Chevy para la GTB también del Regional que se encuentra atendida por Rama bajo su estructura que lo van a tener a cargo todo el campeonato. TC MOURAS: Segunda presentación de la categoría por el campeonato en el autódromo de La Plata este fin de semana donde desde las 11 hs televisa la TV Pública a través del programa ACTC Media. AÑITOS: Dias atrás cumplió un añito mas de vida Damian Toledo que lo festejó rodeado del afecto de amigos y de familiares a los cuales le confirmó que este año seguirá una temporada mas en la Clase TC 1600 de Alma. TRABAJAR: Sigue trabajando y probando su Formula nueva generación el joven piloto zarateño Juan Martin Molina de cara al incio del campeonato donde ya tiene todo cerrado para realizar la temporada. RETOMAR: Cristian Genovesse decidió retornar a los chasis del Regional en esta temporada de la mano del equipo de Tártara competición y estará en la primera en Gualeguaychú donde de esta manera el cordobés vuelve a la categoría. LETUKE: En la ciudad de Villa Gesell se viene desarrollando la carrera de la costa con un caudal de cuatriciclos y motos importantes donde en el día de hoy está finalizando la misma. AUSENTE: En esta competencia estarán ausentes Diego y Valentino Lacognata que en decisión tomada en el equipo se tomó la determinación que los representantes de Zárate se ausentaron de esta competencia. EMPEZAR: La decisión ya la tomó tras sus vacaciones Daniel Vidal que empezó a trabajar en sus dos autos donde con uno estará en el Turismo Zonal Pista y con el otro en la categoría Alma. REPRESENTANTE: En cuanto a Sebastian Signore estará corriendo en el Turismo Zonal Pista en la Clase Tres donde el representante de Campana oriundo de Pergamino también confirmó que hará toda la temporada con la atención de Dante Tamburini. KART PLUS: Este fin de semana está arrancando el campeonato para la categoría en el kartódromo de Zárate donde desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. CONFIABLE: Julio Horisberger acompañante en su momento de Marcelo Galliano hizo declaraciones en un medio televisivo y allí dijo que su piloto era muy confiable para que el ocupara la butaca derecha en el chasis del Regional. COMENZAR: El programa radial Juego Limpio comenzó su nueva temporada en radio Mas donde todos los dias de lunes a viernes se los puede escuchar en el horario de 18 a 19 hs y los fines de semana la transmisión de fútbol siguiendo la campaña de Villa Dálmine. CONDUCTOR: El staff continúa siendo el mismo con Sandro Fiore como conductor y todo su equipo que tienen su lugar para difundir todo lo concerniente al automovilismo. TC PISTA MOURAS: Llegan al autódromo platense por la segunda fecha del año con su habitual parque de autos este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media. ATENDER: La llegada de mas autos al taller de Juan Sbarra va provocando que se organizaron de una manera de poder atender a todos dado que ya llevó a 9 pilotos incluído el de Campana. Todos para ser parte de la categoría Alma. EVENTO: Todo hace pensar que en Pilar se desarrollará la primera propuesta para los Jeeps 4x4 que tendrá a pilotos de nuestra zona en dicho evento ante la confirmación del club del cañon que también estarán con sus representantes. Bienvenido! ARENERO: En esta propuesta en Pilar no está aún confirmada la presencia de Lucas Ariú que ya tiene su arenero casi terminado y tiene la intención de ser de la partida. Tendrá la publicidad del corralón? FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela del automovilismo está realizando su segunda presentación del año este fin de semana en el autódromo de La Plata con su interesante parque de máquinas. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media. DISFRUTAR: Sin duda que la línea completa de Citroen se pueden disfrutar y observar en el local de la Agencia ubicada en Avda. Varela 588 de Ferreyra Motors donde uno se sorprende de las bondades de dichos vehículos. ARMADO: Todo está dentro de los parámetros normales en el armado del auto para Gustavo Emma que se trabaja para el arranque del campeonato del Rally Mar y Sierra donde este año llevará a su hija como navegante. COMPETITIVO: Gonzalo Diaz trabaja en su auto para seguir siendo competitivo en el mundo de las Picadas donde tiene centrada toda su pasión deportiva y lo transmite cada fin de semana en cada fecha de esta especialidad del automovilismo. TURISMO 4000 ARGENTINO: La categoría está visitando el autódromo Roberto Mouras de La Plata este fin de semana con su habitual parque de autos para concretar la segunda fecha. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media. PODER: Finalmente Angel Genovesse por razones puramente laborales no pudo avanzar en el proyecto de recuperar el Citroen con el cual supo correr y ganar campeonatos en los chasis del Regional en su momento. EXPERIENCIA: Sin duda que la experiencia acumulada por Bautista Panetta en su paso por Europa fue altamente positiva para el joven campanense con todas las pruebas y vueltas que le permitió además conocer nuevos kartódromos. RETORNO: Cristian Satriano llega este año al Tope Race con su equipo y en su retorno se suma a la categoría que lo recibió de una manera muy agradable por haberlos elegidos. PROCAR 4000: Arranca el campeonato para la categoría en el autódromo Juan y Oscar Galvez este fin de semana con un parque interesante de autos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. ACUERDO: Los dirigentes de la categoría Procar llegaron a un acuerdo con la empresa "Carburando" para televisar las competencias en diferido al domingo siguiente de las carreras en horas de la mañana. DETERMINACION: Fernando Moreno tomó la determinación de parar un tiempo con su auto para las picadas dado que decidió armar el motor nuevo para llevarlo a 1900 CC para poder cambiar de Clase en el autódromo capitalino. PRESENTAR: Y el cambio parece ser total porque Moreno trabaja en el chasis y en los detalles del auto para arrancar de nuevo en las picadas en el mes de mayo o en la última quincena de abril para presentar un vehículo totalmente renovado en el cual no confirmó si el Fiat podrá mantener los colores actuales. PRIMERA: Los dirigentes de los chasis del Regional ya decidieron que la primera del año será en el autódromo de Gualeguaychú el domingo 22 de marzo donde no votaban este escenario desde hace 10 años. CONOCER: El piloto campanense Gastón Fernandez comentó que nunca corrió en este autódromo y estará tratando de girar en lo previo para no llegar sin demasiado conocimiento del mismo y al no conocer el dibujo es como dar cierta ventaja. PROCAR TC2000: En el autódromo capitalino arrancan con su campeonato este fin de semana con un parque que está en pleno crecimiento donde desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. SEDE: La categoría Alma ya abrió sus puertas de la sede en la calle Corsini 41 en la localidad de Benavidez para todos aquellos que deseen realizar los trámites administrativos y adquirir las cubiertas que ya estan a disposición. SEÑORA: Parece que en Mar del Plata como ya adelantamos en esta sección, "Coco" Amarillo le corrió una carrera de karting a su señora Martina quien le ganó de punta a punta la carrera. Que te paso Nestor? ACUERDO: Continuando con la dinastía Amarillo finalmente se llegó a un acuerdo con los dirigentes de la categoría y Tobías Amarillo seguirá corriendo este año en la Kart Plus como lo venia realizando la temporada anterior. CLASE: Esto provocó que este fin de semana este corriendo en Zárate en la primera del año con la motorización de Cuatrocci y el chasis a cargo de Guerra donde cambio de Clase y está en la Juniors a partir de este año por su edad. FORMULA 07: La categoría está arrancando su torneo este fin de semana en el autódromo porteño con sus dos clases donde desde las 12 hs arrancan con su espectáculo donde están utilizando en circuito número cinco. POSTERGAR: El Super TC 2000 debía estar arrancando su campeonato en este fin de semana pero los dirigentes lo postergaron para el próximo 23 de marzo donde arrancarán el calendario en el autódromo "El Zonda" de San Juan. A.S.M.: La categoría llega al autódromo platense durante este fin de semana donde televisa desde las 11 hs. la TV Pública a través del programa ACTC Media. RECUPERACION: Sigue en plena recuperación Juan Carlos Muñoz intentando poder a la alta competencia volver cuanto antes donde su auto está en el taller de Fangio y se estima llegar para la segunda competencia del calendario de la Clase 850 CC que fiscaliza Fedenor. ENCAMINADO: Se vienen las elecciones en el Club del Primer Auto Argentino Manuel Iglesias y la futura comisión directiva tiene ya todo encaminado para llegar a manejar los destinos de la institución de alcanzar el voto de sus socios

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar