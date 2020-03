Abella inauguró las sesiones ordinarias

El Intendente encabezó junto a la presidenta del HCD, Marina Casaretto, la apertura de un nuevo año legislativo con un discurso centrado en la transformación de la ciudad en sus primeros cuatro años de gestión y aseguró la continuidad de obras y proyectos para la ciudad, como la inauguración de la primera etapa de la nueva Costanera, entre las más importantes. Por quinto año consecutivo, el intendente Sebastián Abella encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD) junto a la presidente del cuerpo, Marina Casaretto. Ante los concejales que integran el Departamento Legislativo y cientos de militantes, el jefe comunal inauguró este domingo el primer año legislativo de su segundo mandato con un discurso sobre la transformación de la ciudad en sus primeros cuatro años de gestión. En el recinto del Salón Blanco del HCD, se proyectó un video institucional en el que se resumieron algunas de las obras de infraestructura que se encararon en estos últimos años para transformar en Campana en una ciudad moderna, segura, inclusiva y ordenada. El material audiovisual hizo un repaso por todas las acciones ejecutadas en materia de seguridad, obras públicas, salud y desarrollo social incluyendo la pavimentación y asfalto de 547 calles en distintos puntos de la ciudad; la incorporación de tecnología de punta para mejorar la seguridad; entre otros avances. Al tomar la palabra, el Intendente enfatizó que "los vecinos, cuando nos eligieron en 2015, eligieron una expectativa y un cambio. Apostaron a nosotros buscando algo nuevo. Pero en 2019, ya conocían nuestra manera de gestionar. Creo que nos volvieron a elegir por las grandes cosas que logramos juntos y apostaron a seguir en ese camino por cuatro años más". En ese sentido, Abella se mostró orgulloso de ocupar el rol de Intendente y aseguró que "todos los días me ocupo de los vecinos, me preocupo por ellos, y busco ser un Intendente cercado a cada uno de ellos. Creo que eso es lo que reconocieron el pasado octubre". Por otro lado, manifestó que "a pesar de que se viene un año complicado, tal como lo manifestó en la apertura de las sesiones del Congreso nacional el presidente Alberto Fernández, vamos a centrarnos en hacer una gestión que cuide cada centavo de los vecinos para tener cuatro años más como los que tuvimos". "Es fundamental cuidar el dinero de los vecinos que aportan a través de las tasas e impuestos para invertirlo y devolvérselo en obras y políticas públicas que los beneficien", ratificó. Además, aseguró que se continuará con la nueva Costanera, la obra más esperada por todos los campanenses; la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) de Otamendi y se trabajará para convertir a Campana en una ciudad más segura. Siguiendo con su discurso, se dirigió a los vecinos: "Van a encontrar en mi un Intendente cercano y presente en donde se me necesite; recorriendo el hospital dos o tres veces por semana, visitando los CAPS, recorriendo los barrios y el centro. Estando cerca de todos, que es fundamental". También afirmó que está "dispuesto siempre" a "recibir" y "dialogar" y a todos los concejales, principalmente a los de la oposición para "hablar lo que tengan que hablar, buscando siempre soluciones para los vecinos". Solicitó además a sus funcionarios e integrantes de su equipo que "los necesito muy activos y dedicarle aún más de todo lo que le dedican. Todos los días se tienen que esmerar para dar lo mejor. Yo trato de hacerlo desde mi lugar y les pido a todos ustedes que también lo hagan". Por su parte, Casaretto llamó a todos los integrantes del cuerpo Legislativo a "redoblar el trabajo y el esfuerzo con nuestros vecinos ya que se nos plantean desafíos que nuestra sociedad exige y para los cuales debemos estar a la altura de las circunstancias". Además, los invitó a llevar adelante un debate "rico y fructífero sin egoísmos, donde los protagonistas sean siempre los protagonistas". En la ceremonia de apertura, Abella estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Ezequiel Sabor, los secretarios, funcionarios municipales y consejeros escolares, como también por voluntarios y vecinos que le demostraron su cariño y apoyo incondicional.

Abella inauguró las sesiones ordinarias

