Abella inauguró las sesiones ordinarias "Se nos plantean desafíos que nuestra sociedad exige y para los cuales debemos estar a la altura de las circunstancias", enfatizó la Presidente del HCD, quien estuvo acompañada por el intendente Abella en el comienzo de la nueva etapa legislativa. Acompañada por el intendente Sebastián Abella, la presidente del HCD, Marina Casaretto, estuvo al frente del inicio de las sesiones ordinarias en el que llamó a los concejales tanto oficialistas como de la oposición a un "debate rico y fructífero, pensando en los vecinos". Durante el comienzo de la etapa legislativa, que tuvo lugar en el Salón Blanco del HCD, la edil de Juntos por el Cambio brindó un discurso en el que aseguró que "debemos redoblar no solo el trabajo sino también el esfuerzo y compromiso con los vecinos". Además, aseguró que a todos los que integran el cuerpo legislativo "se nos plantean desafíos que nuestra sociedad exige y para los cuales debemos estar a la altura de las circunstancias. Encontremos la madurez política a la hora de la búsqueda de consensos". "Estoy convencida que cada uno de nosotros ocupamos una banca con la firme convicción de ser cada día mejores representantes para el crecimiento de Campana y el beneficio de los vecinos", ratificó Casaretto. Por otra parte, hizo hincapié en que "en mi encontrarán una Presidente abierta al diálogo, a la discusión de ideas, y sobre todo una mujer que valorará el lugar que cada uno representa, poniendo siempre el interés colectivo por encima de todo". Convocó además a todos los vecinos a "ser parte de las ideas y debates" del Concejo Deliberante que es de puertas abiertas y que "nos pertenece" a todos los campanenses; y auguró que la banca abierta "vuelva a ser un espacio de propuesta para ayudarnos a entender las necesidades de una ciudad dinámica y en crecimiento como lo es Campana". Siguiendo con su discurso, la presidente del HCD le agradeció al intendente Abella "esta oportunidad que tengo hoy en mi vida. Por enseñarme a trabajar con esta herramienta maravillosa que es la política y poder trabajar para esta querida ciudad". Para los concejales también hubo palabras de agradecimiento por "haber confiado en mí para ocupar este cargo que me honra y que me ha llenado de inquietudes por ayudar al otro". Hacia el final, Casaretto manifestó que "todos estamos empezando un nuevo año con nuevos desafíos. Cumplamos con el mandato de los vecinos y seamos activos participes de los años que a Campana le esperan".

Marina Casaretto estuvo al frente del inicio de un nuevo período legislativo.





El Intendente y la presidente del HCD dialogaron previo a la sesión inaugural.

VIDEO: #Video el intendente Sebastián Abella en la inauguración del período de sesiones legislativas, desarrollado en el Salón Blanco del Honorable Concejo Deliberante de Campana, su discurso. https://t.co/yG2R1NIfHq — La Auténtica Defensa (@LADdigital) March 1, 2020

Inicio de sesiones:

Casaretto llamó a "construir un debate rico y fructífero, pensando en los vecinos"

