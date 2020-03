GANÓ ALMAGRO Y APRETÓ TODAVÍA MÁS LA ZONA BAJA El Tricolor sorprendió ayer como visitante a Sarmiento de Junín, próximo rival Violeta. Así quedó último Chacarita, que hoy recibe a Instituto. Mientras San Martín de Tucumán se sigue escapando en lo más alto de la tabla de la Zona B y difícilmente se le escape un lugar en la final por el primer ascenso, la parte baja de las posiciones está cada vez más caliente. Después de las dos victorias consecutivas de All Boys, ayer dio la nota Almagro, que llevaba cinco sin ganar y se desquitó en su visita a Sarmiento de Junín, próximo rival de Villa Dálmine. De esta manera, Chacarita quedó en el último puesto, aunque hoy tendrá la posibilidad de salir de ese peldaño rojo cuando reciba la visita de Instituto desde las 19.10 horas. Si el Funebrero logra ese objetivo, nueve equipos quedarán apretados en apenas tres puntos entre el 8º y el 16º puesto. Claro está: todavía quedan mucho camino por recorrer para el momento de definición (once fechas). Los resultados de esta cuarta jornada de la segunda rueda de la Zona B fueron los siguientes: Defensores de Belgrano 0-2 All Boys, Tigre 3-1 Gimnasia de Jujuy, Brown (A) 0-0 Santamarina, Gimnasia de Mendoza 3-1 Villa Dálmine, Deportivo Riestra 0-1 San Martín (T), Quilmes 1-1 Atlético de Rafaela y Sarmiento 0-1 Almagro. Hoy se miden Chacarita vs Instituto. En tanto, la Zona A tiene nuevo líder: Estudiantes de Río Cuarto venció 1-0 como local a Atlanta y se trepó a lo más alto en su cerrada lucha con Estudiantes de Buenos Aires (le ganó 2-0 a Barracas Central) y el Bohemio (tiene un partido pendiente ante Independiente Rivadavia de Mendoza). En cuanto a la lucha por evitar el descenso, Nueva Chicago igualó 1-1 con Independiente Rivadavia como local y le descontó otro punto a Mitre de Santiago del Estero, que perdió en el final 1-0 ante Ferro Carril Oeste como local. Los demás resultados de esta Zona A fueron: Belgrano 1-0 Deportivo Morón, Alvarado 0-2 Temperley, Guillermo Brown (PM) 1-1 Platense y San Martín (SJ) 3-2 Agropecuario.





Fue superado claramente a lo largo del partido y ni siquiera pudo sacarle provecho a comenzar ganando. En el ST, Gimnasia lo apabulló, le marcó por triplicado y lo venció 3-1. El sábado, el Violeta recibe a Sarmiento. Si el comienzo de 2020 fue inmejorable para Villa Dálmine por su histórico triunfo en Córdoba ante Instituto, desde allí todo ha sido cuesta abajo para el conjunto que dirige Lucas Bovaglio: la dolorosa derrota en casa ante San Martín de Tucumán, después de una buena presentación, fue la zancadilla que sufrió un equipo que no ha vuelto a encontrar argumentos futbolísticos ni el temple necesario para salir adelante en la adversidad. La caída del domingo en Mendoza ante Gimnasia fue el claro ejemplo: al Violeta le costó horrores hacer pie en el estadio "Víctor Legrotaglie", sufrió cada profundización del Lobo y aunque, a pesar de ello, logró ponerse en ventaja, después no supo encontrar la manera de defenderla y terminó siendo apabullado en el segundo tiempo. Fue derrota 3-1 finalmente. Sin embargo, lo más preocupante fueron los problemas que se sucedieron a lo largo del juego que nunca pudo corregir (no presionó al rival en mitad de cancha y fue constantemente vulnerado en la última línea) y otros que ya vienen siendo reiterativos (problemas para contrarrestar los envíos aéreos al área e incapacidad para defender en su propio campo; situación que, a su vez, lo deja sin margen para contragolpear en contextos como el del domingo). En esta oportunidad, el Lobo mendocino no supo sacarle provecho a la superioridad que ejerció en la primera parte y lo pagó caro cuando Del Priore sentenció a Marchiori en un rebote tras una buena maniobra de Sánchez dentro del área. Sin embargo, en el segundo tiempo, mostrando una clara diferencia física y de intensidad, Gimnasia se llevó puesto a un Villa Dálmine que solo acompañó los movimientos del rival y ofreció demasiadas ventajas en las inmediaciones de su área. Por ello preocupa esta actualidad del equipo de nuestra ciudad. Por ello y porque los números no brindan tampoco tranquilidad en la tabla. De hecho, de seguir patinando por esta pendiente, más temprano que tarde se encontrará con esa titánica batalla que significa pelear punto a punto por mantener la categoría. El duro compromiso que tendrá el sábado como local frente a Sarmiento de Junín surge como otro difícil obstáculo; aunque también podría transformarse en el punto de inflexión para torcer este presente adverso. EL PARTIDO El Violeta presentó dos cambios para visitar a Gimnasia: Banegas volvió como lateral izquierdo en reemplazo de Rizzi, mientras Brandan hizo su debut en el Violeta jugando como titular en lugar de Picazzo. Las modificaciones no variaron el esquema, porque el exTemperley se paró como acompañante de ataque de Sánchez, tal como lo había hecho Picazzo en las fechas pasadas. El inicio del juego mostró imprecisiones de ambos lados, dentro de un trámite intenso, en un ambiente de mucho sol y calor. Sin embargo, en ese marco, la defensa del equipo de nuestra ciudad le ofreció opciones al local: de un córner, Vera tomó el balón de volea y exigió a Ojeda; y minutos después, Berterame desbordó por derecha y cruzó un centro que Carrizo conectó de primera por el lado contrario (la pelota rebotó en Sansotre). A partir de esos avances y aprovechando que Villa Dálmine seguía impreciso en todas sus salidas, el elenco mendocino se adueñó del trámite, asumió el control del balón y fue llevando a los dirigidos por Bovaglio contra el área de Ojeda. Incluso, a los 15, Carrizo tuvo su segunda chance con un cabezazo solitario en otro córner desde la izquierda ejecutado por Llama (eje del juego asociado del local). Incluso, cuando el campanense cruzaba la mitad de cancha, tampoco podía torcer la historia: pérdidas de Banegas y Orosco en zona ofensiva generaron contragolpes que derivaron en un peligroso foul a Berterame sobre el vértice del área y en un remate de Llama que obligó a Ojeda a volar contra su palo izquierdo. Recién sobre los 25 minutos, el Violeta pudo empezar a dividir la tenencia y armar salidas prolijas desde el fondo. Y así se encontró con su mejor situación: Orosco recibió de Brandan (de buenos gestos técnicos en su debut) y engañó a la defensa con la devolución al vacío para acomodarse y ensayar un fuerte remate desde la medialuna del área. En ese contexto de mayor paridad, entre los 35 y los 38 minutos se sacudió el partido. Primero, Orosco hizo volar a Marchiori en una jugada preparada; luego, Ojeda salvó milagrosamente el gol de Gimnasia con los pies después de una pelota que bajó Lentini e impactó Berterame; y finalmente, llegó la apertura del marcador, en una contra que clarificó Orosco, que Sánchez no pudo definir tras dos enganches dentro del área y que terminó liquidando Del Priore en el rebote. Con ese gol, los de Bovaglio se llevaron al entretiempo una ventaja inmerecida por el desarrollo de la primera parte, pero también cuestiones a corregir, porque Cuevas y Del Priore no gravitaban en la contención, al tiempo que Banegas era doblegado por la velocidad de Berterame y las apariciones constantes de López y Molina por su sector. Sin embargo, el inicio del complemento mostró a un Villa Dálmine que volvió a padecer el ritmo que impuso Gimnasia y que fue nuevamente superado en el sector izquierdo de su defensa por la movilidad de Berterame, quien llegó dos veces al fondo y cruzó peligrosos centros. En otro envío desde esa zona, Santiago López recibió en soledad en el punto penal y estuvo a centímetros de marcar la igualdad. Por entonces, los jugadores Violetas acompañaban apenas los movimientos de sus rivales, sin lograr presionarlos ni incomodarlos. Eso también lo aprovechó Carrizo, que avanzó varios metros con el balón, se perfiló y sacó un violento remate en el que Ojeda dio rebote y debió jugarse el cuerpo ante la arremetida de Lentini. Así no iba a durar mucho más la ventaja del equipo de nuestra ciudad y el mismo Lentini le puso fin a ese desnivel a los 17 minutos, después de ganarle fácilmente la posición a Martínez y cabecear abajo un largo tiro libre que ejecutó Llama desde la izquierda. El empate no despertó al equipo de nuestra ciudad, que siguió sin encontrar marcas ni tampoco solución a las pelotas a espaldas de Banegas, aun cuando Berterame debió salir por lesión (todos los cambios del local fueron por molestias físicas). Sin presencia en el mediocampo, apenas tuvo un ataque claro: fue a los 34 minutos, cuando Banegas recuperó y filtró un gran pase para Orosco, quien tuvo tiempo y espacio para pinchar la pelota por encima de Marchiori (había quedado a mitad de camino), pero se quedó muy corto y se la terminó entregando a las manos al arquero local. Y a los 36 llegó una jugada que pintó el pésimo segundo tiempo que hizo el equipo de nuestra ciudad. Porque, primero, Llama superó tres marcas por la izquierda sin hacer más que adelantar el balón y así ganó un córner. Y de ese tiro de esquina, tras un rechazo de Lesman que no hizo más que devolverle la pelota, el 10 mendocino volvió a colocar el centro en el primer palo, donde Carrizo cabeceó entre Cuevas y Banegas para marcar el 2-1 y dar vuelta el resultado. En el final, ante la impotencia de un Villa Dálmine sin argumentos para ir a la búsqueda del empate, Llama (figura del partido) llegó libre por izquierda en una contra y fusiló a Ojeda con un remate de media distancia que se incrustó contra el travesaño. Fue el broche final para una floja y preocupante actuación del equipo de nuestra ciudad, que ahora tendrá la obligación de volver a hacerse fuerte de local (lleva cinco juegos sin victorias en Mitre y Puccini) para empezar a torcer este presente. SÍNTESIS DEL PARTIDO GIMNASIA (3): Tomás Marchiori; Alejandro Molina, Diego Mondino, Renzo Vera, Leandro Aguirre; Santiago López García, Iván Ramírez, Cristian Llama, Lucas Carrizo; Gonzalo Berterame y Ramón Lentini. DT: Diego Pozo. SUPLENTES: Tomás Giménez, Brian Alferez, Lucio Compagnucci, Ignacio González, Santiago González, Fernando Cortez e Ignacio Morales. VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Lucas Cuevas, Federico Recalde, Nicolás Del Priore; Brian Orosco; Fernando Brandán y Catriel Sánchez. DT: Lucas Bovaglio. SUPLENTES: Juan Pablo Lungarzo, Sergio Díaz, Saúl Nelle, Alan Picazzo, Nicolás Femia, Álvaro Veliez y Germán Lesman. GOLES: PT 38m Nicolás Del Priore (VD). ST 17m Ramón Lentini (G), 36m Lucas Carrizo (G) y 46m Cristian Llama (G). CAMBIOS: ST I. González x Aguirre (M); 13m S. González x I. González (G); 20m Lesman x Sánchez (VD); 27m Morales x Berterame (M); 32m Veliez x Brandan (VD); y 37m Femia x Cuevas (VD). AMONESTADOS: Molina y Ramírez (G); Maciel y Orosco (VD). CANCHA: Gimnasia de Mendoza. ÁRBITRO: Bruno Bocca.

MARTÍNEZ, DEL PRIORE Y BANEGAS DEJAN EL CAMPO DE JUEGO CON ROSTROS DE PREOCUPACIÓN





NICOLAS DEL PRIORE MARCÓ SU PRIMER GOL EN VILLA DALMINE.





OROSCO VOLVIÓ A SER EL MÁS CLARO DEL VIOLETA, PERO SUS APARICIONES FUERON INTERMITENTES

#VillaDálmine Perdió 3-1 ante Gimnasia en Mendoza tras una flojísimo segundo tiempo y una pobre actuación general. Ganaba 1-0 con gol de Del Priore en el PT; pero el Lobo lo dio vuelta en el ST con tantos de Lentini, Carrizo y Llama. El sábado, el Violeta recibe a Sarmiento (J).

Una derrota que preocupa:

Villa Dálmine tuvo un pálido y preocupante paso por Mendoza

