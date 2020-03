QUEDÓ EN EL OCTAVO PUESTO Con su derrota en Ensenada de ayer, Puerto Nuevo quedó ahora en el octavo puesto con 4 puntos, que es también la suma que ostenta Central Ballester, equipo que marcha en la quinta colocación. Es que los cuatro líderes han logrado cortarse del resto en este inicio del Clausura. Los resultados que dejó esta cuarta fecha fueron: Muñiz 1-0 Juventud Unida, Centro Español 0-2 Deportivo Paraguayo, Central Ballester 2-2 Lugano, Defensores de Cambaceres 2-0 Puerto Nuevo, Claypole 0-1 Yupanqui, Sportivo Barracas 0-4 Atlas y Liniers 4-2 Argentino de Rosario.

Tuvo un flojo partido y cayó 2-0 frente a Defensores de Cambaceres. En la próxima fecha recibe a Claypole. El caluroso lunes de Ensenada no le terminó dejando nada a Puerto Nuevo, que cayó 2-0 frente a Defensores de Cambaceres en el cierre de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Primera D. De esta manera, el Auriazul no pudo torcer el duro golpe que sufrió en el cierre del encuentro ante Centro Español, en aquel empate agónico como local después de no haber podido aprovecha una ventaja de dos hombres de más y un penal a favor en tiempo adicionado. En esta oportunidad, los dirigidos por Martín Correa apostaron por el orden para tratar de contener el buen momento del Rojo; y cuando parecía que imponían esa idea, un penal infantil le allanó el camino al conjunto de Ensenada, que justificó la victoria en el segundo tiempo, ampliando la diferencia y controlando a un Puerto Nuevo que no encontró variantes para atacar y generar situaciones claras de gol (solo tuvo dos: un remate de media distancia de Gómez en la primera parte y una arremetida de Noumbi en el complemento). Así, el equipo de nuestra ciudad se volvió de Ensenada con las manos vacías y la necesidad de encontrar rendimiento y resultados lo más pronto posible si no quiere bajarse demasiado temprano de la lucha por llegar al Reducido. Y si tampoco quiere terminar hundido en la lucha por la permanencia (solo lo separan cinco puntos del último puesto de la Tabla General). EL PARTIDO Para este compromiso, Correa dispuso una sola (y obligada) modificación en el once inicial: Redondo ingresó en reemplazo del suspendido Areco para conformar la zaga central junto a Cuenos. Y de entrada, Puerto Nuevo apostó al orden, retrocediendo contra su campo para negarle espacios a un rival prolijo a la hora de manejar el balón, pero sin profundidad como para lastimar. Así, el desarrollo del juego ofreció muy poco en los primeros 35 minutos. El Auriazul logró trabar el trámite en la mitad de la cancha y el Rojo solo pudo generar algo de peligro con un cabezazo débil de Coronel a los 8 minutos y un remate cruzado de Samaniego a los 22. Pero a ese trabajo defensivo, el Portuario no lograba sumarle dinámica ofensiva, sobre todo porque no encontraba la movilidad de Moreno ni la envergadura de Noumbi para hacer la transición defensa-ataque. En ese panorama, el partido se rompió a los 35, cuando García recibió abierto sobre la izquierda, encaró a Rodríguez y generó el "infantil" penal que él mismo cambió por gol con una tranquila ejecución a la izquierda de Díaz Peyrous, quien se arrojó a la derecha. Los dirigidos por Martín Correa sintieron el golpe y se desordenaron, tornándose un equipo más largo. Fue entonces cuando generaron su mejor opción de gol, en una individual de Nazareno Gómez, quien se hizo el espacio y probó desde media distancia con un gran remate que obligó a un mejor esfuerzo del arquero Alegre para manotear el balón por sobre el travesaño. La respuesta de Cambaceres, aprovechando algunos espacios que fueron surgiendo y también con mayor confianza para manejar la pelota, llegó por otra acción de García por izquierda y un centro que encontró a Ferreira, quien bajó el balón dentro del área y luego remató muy arriba. Para el segundo tiempo, Puerto Nuevo trató de adelantar sus líneas en el terreno de juego y disputar con mayor énfasis la mitad de cancha. Y estuvo muy cerca de empatar el partido a los 11 minutos, cuando Noumbi le ganó en lo alto a Alegre y luego, tras un pique de pelota que lo favoreció, no pudo liquidar y Bravo terminó despejando en la línea. Cinco minutos después de esa acción, Cambaceres sentenciaría el pleito: de contra, Samaniego la cambió de derecha a izquierda para García, quien tuvo tiempo y espacio para pensar y ejecutar. Así, ubicó con un preciso centro la llegada del propio Samaniego, que definió con un toque de primera ante un Díaz Peyrous que nada pudo hacer. De allí al final del encuentro, el local se replegó y manejó el trámite desde su campo, contando con contragolpes que pudieron haber ampliado el marcador. Por su parte, el Auriazul intentó inquietar con más ímpetu que juego. Nunca encontró elaboración ni desequilibrio individual y, así, quedó atascado en una lucha impotente, sin poder generar una situación clara de gol para, al menos, descontar. En la próxima fecha, el Portuario recibirá a Claypole con la necesidad de ganar para no seguir hundiéndose y también, con el deber de encontrar un rendimiento que le permita estar más cerca de ese triunfo tan necesario. SÍNTESIS DEL PARTIDO DEFENSORES DE CAMBACERES (2): Thaiel Alegre; Leandro Dreer, Leonel Caielli, Agustín Durán, Lautaro Carsetti; Facundo Garzino, Tomás Bravo, Esteban Coronel, Leonel García; Matías Samaniego y Nicolás Ferreira. DT: Rubén Agüero. SUPLENTES: Gonzalo Roncevich, Enzo Caroccia, Julián Loyola, Tomás Squie, Leandro Ledesma, Lucas Portilla y Fabián Maidana. PUERTO NUEVO (0): Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Kevin Redondo, Lautaro Cuenos, Ezequiel Ramón; Emmanuel Russo, Santiago Palacio, Nicolás Colombano, Nazareno Gómez; Enzo Moreno y Lionel Noumbi. DT: Martín Correa. SUPLENTES: Esteban Montesano, Nahuel Gerez, Eliseo Aguirre, Juan Cruz Melgar, Agustín Campana, Rodrigo Fleitas y Alan Sosa. GOLES: PT 35m Leonel García (DC), de penal. ST 16m Matías Samaniego (DC). CAMBIOS: ST 25m Sosa x Gómez (PN), 34m Aguirre x Russo (PN); 38m Campana x Colombano (PN); 39m Portilla x Coronel (DC); 40m Maidana x Ferreira (DC); 45m Ledesma x Samaniego (DC). AMONESTADOS: Ferreira (DC); Cuenos (PN). CANCHA: Defensores de Cambaceres. ÁRBITRO: Martín Molina.

#PuertoNuevo Perdió 2-0 como visitante frente a Defensores de Cambaceres por la 4ta fecha del Torneo Clausura de Primera D. El Auriazul sigue sin poder despegar en la temporada: está 12° (de 14) en la Tabla General con 17 puntos en 17 presentaciones. pic.twitter.com/Fb8uOINIS7 — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 2, 2020

