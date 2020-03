P U B L I C



Fue una iniciativa en conjunto con Fundación PROA. En el campito de Siderca y bajo las estrellas, se proyectaron las películas argentinas "Sueño Florianópolis" y "La odisea de los giles". Rita Cortese, una de las protagonistas de "La odisea…", acompañó la función del sábado y resaltó la propuesta cultural. "Es fantástico. La verdad que no conozco algo así en otros lugares", aseveró. En su 12ª edición, el Ciclo de Cine Latinoamericano de Tenaris tuvo récord de convocatoria: más de 1.300 personas asistieron al Campito de Siderca para disfrutar las películas proyectadas. La función más convocante fue el sábado 29 con "La odisea de los giles", que acompañaron más de mil personas, entre la modalidad autocine -estacionaron 144 vehículos- y las que disfrutaron la película a cielo abierto. "Me encanta esta movida con el cine latinoamericano. Es fantástico. La verdad que no conozco algo así en otros lugares, me parece una acción cultural muy interesante, genial, y estoy muy contenta de poder participar", expresó la reconocida actriz Rita Cortese, una de las protagonistas del filme, invitada para charlar con el público sobre el rodaje y su prolífica carrera. Un día antes, más de 300 personas asistieron a la presentación de "Sueño Florianópolis", la película de la directora Ana Katz que también reunía a un gran elenco, como Mercedes Morán y Gustavo Garzón. "Los últimos años han sido muy fructíferos para la producción nacional y queríamos compartir en este festival dos de los filmes más destacado", señaló Guillermo Gold-smith, referente de Fundación PROA, al explicar la selección de las dos películas nacionales para la 12ª edición del Ciclo de Cine Latinoamericano. La propuesta cultural también incluyó la entrega de pochoclos, stand de fotos instantáneas y foodtrucks. La Dirección de Tránsito municipal colaboró en el ordenamiento de la circulación alrededor del Campito de Siderca. "Estamos muy orgullosos de ver que el Cine Latinoamericano se consolida como propuesta cultural entre la comunidad. Esta es una iniciativa que arranca su agenda anual en Campana y luego se replica en todas las ciudades donde la compañía tiene operaciones. Y nada mejor que empezar con esta gran convocatoria", expresó Luis Grieco, gerente de Relaciones con la Comunidad de Tenaris. "Fue una película divertida y con un gran elenco de actores. Todo lo que hace Darín vale la pena verlo. Brandoni también estuvo impecable. Además, el ciclo está siempre bien organizado, te hacen sentir bienvenida", expresó María Vallejos, una de las espectadoras. Otra de las asistentes, Ángela Moretti, manifestó que "hace a un gran espectáculo no solo las películas sino también la chance de verlas al aire libre, como un verdadero autocine".

Récord de convocatoria:

Más de 1300 vecinos acompañaron la 12ª edición del Ciclo de Cine Latinoamericano de Tenaris

