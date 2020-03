NOTICIA RELACIONADA: Abella inauguró las sesiones ordinarias El líder vecinalista cuestionó la falta de "visión estratégica" con "ideas y políticas de mediano y largo plazo". Se mostró desconfiado además de la convocatoria al diálogo del oficialismo. "Del dicho al hecho hay un largo trecho", afirmó. Desde el bloque de la UV Más Campana, su presidente, Axel Cantlon, consideró que la gestión del intendente Abella carece de "visión estratégica" con "ideas y políticas de mediano y largo plazo". Por el contrario, sostuvo, mostró en su discurso una gestión "esperable de cualquier intendente". El líder vecinalista efectuó estas apreciaciones luego de la Apertura de Sesiones de este domingo. En diálogo con La Auténtica Defensa, criticó además la omisión de "obras de su propia gestión" como la rezonificación del Tajiber, el enrase de edificios céntricos y lo que consideró la "entrega" de parte del complejo ferroviario a la empresa Euro-américa. Pero antes, Cantlon hizo mención al llamamiento al diálogo que realizaron tanto el jefe comunal como la titular del HCD, Marina Casaretto. "Yo no soy de golpear puertas, si a mí no me convocan. Nosotros tiramos ideas, pero después ellos son los que conducen y los que tienen que llamarte y dialogar para conseguir consensos. Ellos son los que tienen la mayoría y tienen que convocar formalmente. Es decir, está espectacular la convocatoria que hicieron pero del dicho al hecho hay un largo trecho", consideró el edil. Y continuó: "Casaretto llamó al diálogo, pero asumió en diciembre y no nos llamó ni a una convocatoria formal. Ni siquiera para definir el día y horario de las sesiones. Tuve que llamar al jefe del bloque de Cambiemos para saber qué habían definido. Entonces, me parece la propuesta que hacen es verbalmente, pero en los hechos no muestran lo que quieren hacer o tal vez no entienden cómo es el funcionamiento de la política, donde es la mayoría la que convoca seriamente a los sectores representativos, los valora y los escucha". Después fue turno de opinar sobre el mensaje del jefe comunal, el cual para Cantlon "estuvo bien, mostró todas las gestiones y obras en el video, pero no deja de ser un compendio de prestaciones y servicios esperables de cualquier intendente". "Falta en la Municipalidad, y desde épocas ya bastante lejanas, la visión estratégica. Solamente lo que hacen es hablar de prestaciones y servicios naturales y obligatorios. Cualquier intendente que llega tiene que hacer pavimento, dar prestaciones en el hospital, tiene que mejorar la infraestructura. Lo que no hay son ideas y políticas de mediano y largo plazo en la ciudad de Campana", analizó Cantlon. Y se mostró irónico con las "obras" que el jefe comunal dejó fuera de su repaso. "Se olvidó de mencionar obras de su propia gestión también como la entrega del Tajiber, rezonificándolo como zona industrial, la entrega de los talleres ferroviarios de la costanera a Euroamérica como un centro logístico portuario por tres años y la eliminación de la altura máxima de los edificios, dando por tierra unilateralmente lo expresado en el Código de Planeamiento Urbano de 2011, una herramienta que había sido consensuada por todos los actores pertinentes de la ciudad. Es decir, no nos olvidemos de estas cosas que son importante que la comunidad de Campana conozca y se hicieron en esta gestión", finalizó Cantlon.

“Falta en la Municipalidad, y desde épocas ya bastante lejanas, la visión estratégica" expresó cantlon a La Auténtica Defensa.



Axel Cantlon:

"Abella mostró una gestión esperable de cualquier intendente"

