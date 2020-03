Stella Giroldi escuchó los planes del segundo gobierno de su sucesor

La exintendente fue la única concejal miembro de la oposición que se paró para aplaudir el video con las obras de los cuatro primeros años de Abella. "Hay que respetar la investidura", dijo.

Este domingo una exintendente volvió a escuchar los planes de gobierno del actual mandatario local: fue el caso de Stella Maris Giroldi, ahora concejal del Frente de Todos, quien acompañó la Apertura de Sesiones y fue la única integrante de la oposición que se paró para aplaudir los primeros cuatro años de gestión de Sebastián Abella.

"Por supuesto, porque hay que respetar la investidura", respondió Giroldi cuando se le consultó por su gesto de reconocimiento al jefe comunal. "Que el intendente sea de otro color político, no significa que no haya que respetar la investidura. Cuando terminó el video sobre el año de gestión, se pararon todos, no sólo los concejales del oficialismo. Fue un reconocimiento al trabajo realizado", amplió.

Stella consideró que en los primeros cuatro años de gestión de Juntos por el Cambio "se hicieron muchas cosas y faltan muchas otras".

"Incluso hubo un par de obras (mostradas en el video que proyectó Abella) que no me cerraron, pero mientras haya cuestiones viables y en beneficio de nuestra comunidad, por supuesto que las voy a defender y reconocer. Se tiene que terminar esa binaria de la política, hoy estamos en el siglo XXI, no podemos seguir peleando sólo porque somos de un color político o de otro", insistió.

Hacia el futuro, deseó ver obras concretadas como la costanera. Recordó que su fallecido esposo, Jorge Rubén Varela, "fue uno de los principales impulsores del `Maderito´ y hay cosas muy parecidas de aquel proyecto de costanera que están en el de ahora".