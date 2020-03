P U B L I C



"Ningún acuerdo será mágico o milagroso", expresó Alberto Fernández en su discurso ante el Congreso de la Nación. En el arranque de un mes decisivo para la renegociación de una abultada deuda, el presidente Alberto Fernández advirtió el domingo a los bonistas que será "innegociable" alcanzar un acuerdo "sostenible", y señaló que "en las próximas semanas" se formulará la propuesta. "Ningún acuerdo será mágico o milagroso", sostuvo Fernández ante el Congreso de la Nación. Indicó que su gobierno prefiere "una resolución ordenada a la crisis de la deuda y se está caminando en esa dirección", pero aclaró que "lo más importante es que sea sostenible, que le permita a Argentina ponerse de pie y no volver a caer. Eso es innegociable". "Si queremos superar para siempre los ciclos de sobre endeudamiento, debemos tomar compromisos que sí se puedan cumplir, en lugar de hacer promesas sobre la base de escenarios maravillosos que nunca llegan y que nos terminan dejando en una situación peor", explicó. Además, añadió: "Esa premisa será la base de la oferta que le haremos a los acreedores en las próximas semanas. Este proceso lo vamos a realizar con responsabilidad y con firmeza". "Algunos nos critican y nos piden más ajuste. No perdamos de vista que no hay peor alternativa que la austeridad fiscal en las recesiones. Más ajuste lleva a más recesión, a menos oportunidades, más pobreza, más desigualdad, más exclusión. No vamos a pagar la deuda a costa del hambre y la destrucción de sueños de los argentinos y las argentinas. Nosotros vamos a cuidar a nuestra Patria", advirtió. Señaló que "el Banco Central se encuentra analizando de modo pormenorizado la manera que el país consiguió divisas en forma de préstamos", al revelar una investigación abierta sobre el gobierno de Mauricio Macri.



La renegociación de la deuda para el Presidente es "innegociable"

