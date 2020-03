La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/mar/2020 Efemérides del día de la fecha: 3 de Marzo







DÍA INTERNACIONAL DE LA AUDICIÓN Instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el marco de la primera Conferencia Internacional en Prevención y Rehabilitación del Déficit Auditivo celebrada en China en el año 2007, este día tiene el fin de concientizar acerca del cuidado auditivo y resaltar la importancia de la identificación temprana y la intervención inmediata para la pérdida auditiva. Curiosamente, la razón por la que eligieron esta fecha es porque el día y el mes (3/3) emulan la forma de dos orejas enfrentadas. El tema de este año es "Escucha de por vida" y tiene el objetivo de remarcar la significancia de la realización de intervenciones adecuadas y tempranas e incitar a los sistemas de salud a brindar acceso a exámenes y tratamientos. Según la OMS, 466 millones de personas, de las cuales 34 millones son niños, padecen la perdida audición discapacitante; asimismo, se estima que para el año 2050 unas 900 millones de personas, (1 de cada 10 personas) sufrirá la pérdida de audición. Entre las causas que provocan esta discapacidad se encuentran las infecciones (meningitis, parotiditis y sarampión), la exposición constante a ruidos intensos, los traumatismos craneales u óticos y el uso de determinados medicamentos. FALLECE JUAN GÁLVEZ Juan Gálvez nació el 14 de febrero del año 1916 en La Paternal, Buenos Aires. Criado en el taller mecánico de su padre, desde pequeño sintió una gran pasión por los autos que compartió con su hermano Oscar. Con el pasar de los años, el sueño de tener un auto se instaló en la cabeza de los hermanos que recién lograron cumplirlo en el año 1934 cuando compraron un Ford T modelo 1927 que utilizaron para correr picadas a escondidas de sus padres. Copiloto de Oscar, Juan no tardó en descubrir que su lugar era al mando del volante por lo que en el año 1941 debutó como piloto en las Mil Millas del Automóvil Club de Avellaneda y finalizó segundo detrás de Juan Manuel Fangio por unos escasos minutos. Sin embargo, en el año 1942 el presidente Ramón Castillo prohibió las carreras debido a la Segunda Guerra Mundial lo que paralizó su carrera como piloto. En el año 1949 logró su primera victoria en la I Vuelta de Santa Fe con su Ford V8 y ganó su primer campeonato de Turismo Carretera (TC); a lo largo de los años se consagró campeón del TC en los años 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960: "nunca trato de ganar por mucha diferencia. Para qué voy a malgastar el auto si no es necesario. Soy enemigo de derrochar lo que tanto me cuesta juntar. Armar un motor significa para mí muchas horas de trabajo en el taller. Entonces ¿para qué voy a ganar por una hora cuando puedo hacerlo por dos minutos?" En la 10º Vuelta de Olavarría, Juan había pisado el acelerador con la meta de ganar su décimo título y destronar a Dante Emiliozzi que el año anterior había sido el campeón del TC. Delante de sus mayores rivales, los hermanos Emiliozzi, Gálvez lideraba la carrera hasta que la caja de su Ford falló en la "Curva de los Chilenos" y terminó con su vida en el año 1963: "él vivía exclusivamente para el auto de carreras. No te olvides que se hacía todo, desde el motor, era chapista, era tester, era piloto, mecánico. Papá era su propio preparador y se hacía absolutamente todo en casa" lo recuerda su hijo Ricardo Gálvez. SE PUBLICA EL PRIMER NÚMERO DE LA REVISTA "TIME" Un día como hoy en el año 1923, se publicaba el primer número de la revista "Time." Fundada por Briton Hadden, uno de los periodistas más influyentes de la década de 1920, y Henry Luce, importante empresario, con el fin de crear un semanario con información general que pudiera ser leído por el "ocupado hombre de negocios" en poco tiempo; originalmente se iba a llamar "Hechos" pero después se lo cambiaron por "Tiempo" y usaron el eslogan "toma tiempo, es breve." Su primer número contaba con 32 páginas y tenía en la portada al presidente de la Cámara de Representantes Joseph Gurney Cannon.

