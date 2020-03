La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/mar/2020 Día Mundial de la Audición:

Este día se celebra cada 3 de marzo para generar conciencia y promover el cuidado de la audición en todo el mundo. La empresa MED-EL, líder en soluciones auditivas, realizó una encuesta mundial para concientizar sobre esta problemática. Siguiendo el lema "Escucha de por vida", la Organización Mundial de la Salud (OMS) se centró este año en la importancia de la intervención eficaz y oportuna de la pérdida auditiva, para informar sobre las opciones útiles que pueden ayudar a las personas que padecen esta enfermedad a desarrollar todo su potencial. Muchas personas en todo el mundo podrían estar viviendo con pérdida auditiva y no saberlo, ya que el estudio realizado por la empresa MED-EL afirma que casi un tercio (31%) de los adultos encuestados nunca se hizo una prueba debido a la falta de información que hay sobre la problemática. Según el Dr. Mario Zernotti, Jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Sanatorio Allende de Córdoba, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y referente de MED-EL, "La pérdida de audición puede deberse a causas genéticas, complicaciones en el parto, algunas enfermedades infecciosas, infecciones crónicas del oído, el empleo de determinados fármacos, la exposición al ruido excesivo y el envejecimiento". En la Argentina, 2 de cada 10 personas creen que tienen pérdida auditiva pero no se tratan. Esto se debe a que el 26% de los encuestados nunca verificó su audición, mientras que el 27% sólo lo hizo entre los 5 y los 10 años. Es importante señalar que la mayoría de las personas expresaron no tenerlo como prioridad, en tanto que otros aludieron la falta de conciencia que hay sobre el tema. ¿Qué hacen los argentinos cuando no escuchan? Lejos de asistir a un profesional, la actitud que adopta la gran mayoría de las personas cuando no escuchan, es pedirle al interlocutor que repita lo dicho, en tanto otros se disculpan por no haber escuchado y sólo unos pocos simplemente sonríen y asienten. Cuando se trata de comunicación mediada, la costumbre más frecuente es subir el volumen de los dispositivos, como la TV o la radio. Según datos de la OMS, el 60% de los casos de pérdida de audición en niños se debe a causas prevenibles. En este sentido, es importante destacar que en la Argentina todo bebé recién nacido tiene derecho a que se estudie de forma temprana su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento, si fuera necesario. Así lo establecen la Ley Nº 25415 de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia. Otra de las formas de detectar a tiempo esta patología es realizarse una audiometría, dependiendo de la edad del paciente. Este estudio evalúa la capacidad auditiva en cada uno de los oídos. "Existen diferentes tipos y grados de pérdida auditiva. Dependiendo de la región del oído afectada, generalmente se puede distinguir entre cuatro tipos principales de pérdida auditiva: conductiva, neurosensorial, mixta y retrococlear. Según el grado o severidad, se le recomendará al paciente la solución adecuada que puede ir desde un audífono hasta un sistema de conducción ósea o un implante coclear, para los casos más graves", señala el Prof. Dr. Mario Zernotti. Para el Día Mundial de la Audición, MED-EL alienta a las personas a que revisen su audición. A continuación, el Prof. Dr. Zernotti comparte algunos consejos útiles sobre comportamientos diarios que pueden prevenir problemas auditivos: - Vacunar a los niños contra las enfermedades de la infancia, en particular el sarampión, la meningitis, la rubéola y la parotiditis. - Realizarse chequeos de rutina y seguir prácticas correctas de atención otológica. - Realizar pruebas de detección de la otitis media a los niños. - Evitar el uso de algunos medicamentos que puedan ser nocivos para la audición, a menos que sea prescrito y supervisado por un médico. - Realizar controles periódicos a los bebés, a fin de someterlos a una evaluación y diagnóstico temprano.



