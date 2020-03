Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 03/mar/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 03/mar/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol

BOCA SE COPA En el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, Boca Juniors debuta esta noche frente a Caracas de Venezuela desde las 21.30 horas por la primera fecha del Grupo H. Para esta presentación, Miguel Ángel Russo guardará jugadores de cara la definición de la Superliga que se dará el sábado por la noche y que tendrá al Xeneize recibiendo a Gimnasia (LP) a la espera de que River no gane como visitante ante Atlético Tucumán. Por este mismo Grupo H que integra Boca, Independiente Medellín de Colombia recibirá desde las 21.30 horas a Libertad de Paraguay, equipo del delantero campanense Adrián Martínez. A su vez, hoy también estará debutando Defensa y Justicia en esta Copa Libertadores 2020: por la primera fecha del Grupo G, el Halcón de Florencio Varela recibirá a Santos de Brasil desde las 19.15. El resto de los encuentros que se disputarán en esta primera jornada de la fase de grupos serán: Inter de Porto Alegre vs Universidad Católica de Chile (19.15), Athletico Paranaense vs Peñarol (21.30) y América de Cali vs Gremio de Porto Alegre (21.30). SUPERLIGA: FECHA 22 En el cierre de la 22ª y anteúltima fecha de la Superliga, Huracán venció ayer 1-0 como local a Independiente y cortó una racha de once partidos sin ganar (tres empates y ocho derrotas). En tanto, Patronato consiguió un gran triunfo en Paraná al superar 3-2 a Talleres de Córdoba. Con esos tres puntos, el elenco entrerriano igualó a Colón en la tabla de los Promedios. El campeón de la Superliga se definirá el sábado: a las 21.00 horas, River Plate (líder con 46 puntos) visitará a Atlético Tucumán, al tiempo que Boca Juniors (45) recibirá a Gimnasia de La Plata. ¿VUELVE LA PROMOCIÓN? Ayer trascendió que la Superliga estaría evaluando la posibilidad de modificar la cantidad de descensos: en vez de los tres pautados inicialmente, los dos peores promedios descenderán a la Primera Nacional, mientras que el tercer peor registro jugaría una promoción con el perdedor de la final del Reducido de la segunda división del fútbol argentino. PRIMERA B METRO El Torneo Clausura tiene dos nuevos líderes: Comunicaciones (le ganó 2-1 a Argentino de Quilmes) y Justo José de Urquiza (venció ayer 1-0 a Talleres RE) se treparon a lo más alto con 12 puntos, aprovechando la derrota de Tristán Suárez (cayó 1-0 en su visita a Colegiales). Los demás resultados de la sexta fecha fueron: Deportivo Armenio 0-0 Sacachispas, San Telmo 0-0 Almirante Brown, Flandria 1-0 Fénix, Los Andes 0-1 UAI Urquiza, San Miguel 1-1 Defensores Unidos y Villa San Carlos 3-0 Acassuso. PRIMERA C Deportivo Merlo (17 puntos) se consolidó como líder del Clausura al vencer 2-1 como local a Lamadrid. Su único escolta ahora es Excursionistas (13), que derrotó 1-0 a Sportivo Italiano en el Bajo Belgrano. Los demás resultados fueron: Laferrere 1-1 Dock Sud, Central Córdoba (R) 0-1 Midland, Real Pilar 0-0 Argentino de Merlo, Ituzaingo 1-1 Deportivo Español, Luján 0-0 El Porvenir, San Martín (B) 1-2 Leandro N. Alem y, con un gol del campanense Germán Águila, Victoriano Arenas igualó 2-2 con Cañuelas. PRIMERA A FEMENINA En la 15ª y antepenúltima fecha de la fase regular se dieron los siguientes resultados: San Lorenzo 7-0 Defensores de Belgrano, Rosario Central 3-6 UAI Urquiza, Racing Club 2-1 Villa San Carlos, Platense 2-7 Boca Juniors, Excursionistas 1-2 SAT, River Plate 4-0 Gimnasia (LP), Huracán 0-1 Estudiantes (LP) y El Porvenir 2-1 Lanús.



