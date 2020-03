La boxeadora de nuestra ciudad perdió por KOT en el cuarto round, luego que la oriunda de Merlo impusiera intensidad y agresividad desde el inicio del combate. "Me prendí a la pelea de ella en vez de seguir mi plan", fue la autocrítica de Anyelen. Momentos soñados pueden desvanecerse en apenas minutos (o segundos) en el deporte. Y algo de eso le sucedió el sábado por la noche a Anyelen Espinosa (23 años), que perdió por nocaut técnico (KOT) en el cuarto round ante Celeste Alaniz (23), quien así se adueñó del Título Argentino Mosca que estaba en juego. Fue una inobjetable victoria de "La Chucky" (ahora 7-0-0), quien salió totalmente decidida a atacar a "La Peke" (8-2-0) e impuso desde el inicio mismo de la contienda una intensidad y agresividad que sorprendió a todos los presentes en el Microestadio del Club Lanús, donde se desarrolló la tercera fecha del año de la Federación Argentina de Boxeo (FAB). La oriunda de Merlo no le dio tiempo ni espacio a la campanense, soltando una andanada de golpes que "La Peke" sintió en el mismísimo primer round, cuando cayó por primera vez a la lona. Esa situación marcó el desarrollo del combate, porque le dio confianza a Alaniz y nubló a Espinosa. Y luego de un segundo y tercer round que transcurrió de igual manera, aunque con menor contundencia, y cuando se esperaba que Espinosa pudiera bajarle el ritmo al intercambio de golpes, el inicio del cuarto asalto sería letal para "La Peke", que volvió a caer tras un cruzado de Alaniz. Segundos después, ante los embates desenfrenados de la ahora campeona argentina Mosca, el rincón de Anyelén tiró la toalla para frenar la pelea. Abajo del ring, ya con el cinturón argentino Mosca en su poder, "La Chucky" Alaniz señaló: "Salí con todo, porque no quería especular. Sabía que mi derecha es fuerte y que tenía que aprovecharla". La frustración de "La Peke" se hizo visible sentada en su esquina, cuando no pudo contener las lágrimas que comenzaron a correr por su rostro. Minutos más tarde, ya algo más fría, pero con la misma desazón, se refirió al combate y a la propuesta de su rival: "Sabíamos que iba a salir a tirar manos de entrada, pero no tanta cantidad. Me sorprendió y me prendí a la pelea de ella en vez de seguir el plan. Mi carácter aguerrido resultó más fuerte que mi cabeza y no hice caso", reconoció con autocrítica en diálogo con Cerca del Ring. Además, Anyelén felicitó a su rival por su actuación y explicó que el plan era "marcar distancia y no intercambiar al ritmo de ella" y que la caída en el primer round "la sacó de eje" para el resto de la contienda. "Hay muchas cosas por mejorar, así que hay que seguir entrenando y sumando peleas", cerró Espinosa, sabiendo que una ilusión se le había escapado, pero que esta derrota no le pondrá fin a los sueños por los que tanto viene luchando.



LA PELEA SE DESARROLLÓ EN EL MICROESTADIO DEL CLUB LANÚS. NOQUEARON GAUTO Y SUÁREZ Las principales peleas de la tercera fecha FAB, que se desarrolló el sábado en el Microestadio del Club Lanús, también terminaron con sendos KO. En el combate estelar, Agustín Gauto (15-0-0, 10 KO) hizo las cosas fáciles al despachar por KOT en dos asaltos al nicaragüense Julio "Gigante" Mendoza (14-7-1) y, de esa manera, retuvo el Título Intercontinental Minimosca OMB y llegará entonado al próximo 3 de abril, cuando combata por el Título Mundial de la categoría. En tanto, en el semifondo, Braian Suárez (12-0-0) hizo gala de su potencia para doblegar en tan solo un asalto al ex campeón latino y argentino, el potente mercedino Walter "Yacaré" Sequeira (23-7-9), quedándose con el Título Argentino Mediopesado. #Boxeo No pudo "La Peke" Espinosa: Gabriela Celeste Alaniz impuso intensidad y potencia y la derrotó por KOT en el 4° round. Así, "La Chucky" se quedó con el Título Argentino Mosca. pic.twitter.com/KNd32S6PVa — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 1, 2020 #Boxeo "La Peke" Espinosa rumbo al ring en Lanús. Se viene su pelea por el Título Argentino Mosca vs Gabriela Celeste Alaniz por TyC Sports. pic.twitter.com/jVzaSR1l1x — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 1, 2020

Boxeo:

Alaniz sorprendió a "La Peke" Espinosa y se quedó con el Título Mosca

