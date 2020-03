La derrota en Mendoza marcó el final de su ciclo y abrió el interrogante sobre su reemplazante. Los nombres de De la Riva y Ledesma picaron en punto. La pobre actuación que ofreció Villa Dálmine el domingo en Mendoza fue el punto final para el ciclo de Lucas Bovaglio al frente del plantel. Así se definió el lunes por la noche en Mitre y Puccini y se terminó de confirmar ayer, con la comunicación oficial al entrenador. "En reunión de la que participaron el Presidente del club (Diego Lis), la Subcomisión de Fútbol y el Director Deportivo (Gabriel Viglianti) se le informo al cuerpo técnico liderado por Lucas Bovaglio que se prescindía de sus servicios por cuestiones exclusivamente futbolísticas. Les agradecemos por el profesionalismo mostrado y les deseamos todos los éxitos en futuros desafíos", expresó la institución a través de un comunicado.

COMO DT VIOLETA, BOVAGLIO COSECHÓ 22 PUNTOS EN 19 PARTIDOS. Bovaglio llegó al Violeta a finales de mayo, luego que no se arribara a un acuerdo con Walter Nicolás Otta para su continuidad. Y tras varios meses de trabajo, el ex Atlético de Rafaela y Reserva de Talleres conformó un plantel que se destacaba por su profunda renovación, por su presupuesto acotado y, especialmente, por su juventud, apoyado en nombres de experiencia como los de Juan Marcelo Ojeda, Gastón Martínez, Matías Ballini y Facundo Affranchino (quien se incorporó a último momento). Y tras un buen arranque en las primeras seis fechas, sustentado en una sólida performance como local (donde obtuvo sus primeros 10 puntos), el equipo cayó en una marcada irregularidad en cuanto a rendimiento y resultados. De hecho, de allí en adelante cosechó 3 victorias, 3 empates y 7 derrotas en 13 presentaciones (30% de efectividad). Así, finalmente, el ciclo del DT se cierra con 22 puntos en 19 partidos (38% de efectividad). El contexto vale marcarlo también: entre la parte final de la primera rueda y el inicio de la segunda, Bovaglio perdió a Marcos Arturia, Fabricio Brener, Matías Ballini y Facundo Affranchino. Así, en el receso incorporó para "tapar huecos" en vez de para reforzar al equipo. Y si bien arrancó el año con un gran triunfo en Córdoba, las actuaciones siguientes no terminaron de conformar y, encima, los resultados arrastraron al Violeta a la pelea por la permanencia. Incluso, con el triunfo de Chacarita de ayer, aunque se mantuvo en el octavo puesto, quedó a solo tres puntos del último puesto de la tabla. Este presente generó la decisión de prescindir de los servicios de Bovaglio, quien ayer se despidió del plantel antes del entrenamiento que terminó siendo encabezado por José "Pepi" Soto, Lisandro Mendoza (entrenador de arqueros) y Alejandro Molina. Hoy, en la práctica que se desarrollará por la tarde, quedará definido quién se hará cargo del equipo para el partido del sábado frente a Sarmiento de Junín. En principio había trascendido que esa tarea recaería en Martín Piñeyro, Coordinador de Divisiones Juveniles y DT de la Reserva, quien ya tuvo un interinato tras el alejamiento de Felipe De la Riva, justamente frente a Sarmiento, pero en Junín. Sin embargo, anoche todavía no había definido el interinato. Mientras tanto, los primeros nombres que picaron en punta para la sucesión de Bovaglio fueron los de Felipe De la Riva y Cristian Ledesma. El entrenador uruguayo dejó Villa Dálmine en 2018 para irse a Agropecuario de Carlos Casares y actualmente se encuentra en Mitre de Santiago del Estero, donde atraviesa un irregular presente (tres empates y tres derrotas en seis partidos). Por su parte, "el Lobo" Ledesma (41 años), exmediocampista de Argentinos Juniors y River Plate, no ha vuelto a dirigir después de su primera experiencia como DT en Tigre, en el campeonato de la Superliga (asumió en enero de 2018 y dejó el cargo en septiembre de ese año).



LA ÚLTIMA IMAGEN DE BOVAGLIO COMO DT VIOLETA: EL DOMINGO, AL DEJAR EL CAMPO DE JUEGO EN MENDOZA. BIAGGIO DEBUTÓ CON VICTORIA EN CHACA Y RODOLFO DE PAOLI DEJÓ NUEVA CHICAGO El arranque de año de la Primera Nacional ofreció muchas novedades en sus primeras semanas de competencia en cuanto a cambios de entrenadores y no solamente en Campana. En Chacarita, Claudio "Pampa" Biaggio reemplazó a José María Bianco días atrás y ayer consiguió su primer triunfo: 1-0 como local frente a Instituto, que, a su vez, se quedó sin DT, porque César Zabala dejó el cargo. Así, el Funebrero salió del último puesto de la Zona B y puso en ese lugar a All Boys y Gimnasia de Jujuy. Justamente, el Lobo jujeño también cambió de DT luego de la derrota 3-1 ante Tigre: Arnaldo Sialle ya asumió en reemplazo de Marcelo Herrera con la misión de asegurar la permanencia. Finalmente, en Mataderos, ayer presentó su renuncia Rodolfo De Paoli, luego del empate 1-1 de Nueva Chicago frente a Independiente Rivadavia de Mendoza que no le permitió al Torito salir del último lugar de la Zona A (quedó a un punto de Mitre de Santiago del Estero, cuyo DT es Felipe De la Riva). #VillaDálmine La derrota en Mendoza marcó el final del ciclo de Lucas Bovaglio como DT Violeta. Bajo su conducción, el equipo cosechó 22 puntos en 19 PJ (6-4-9; 38% de efectividad). Ante Sarmiento dirigiría Martín Piñeyro, Coordinador de Juveniles y DT de la Reserva. pic.twitter.com/iguorzoAi0 — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 3, 2020

Primera Nacional:

Lucas Bovaglio ya no es más el entrenador de Villa Dálmine

