Fue ayer por la mañana en la playa de la terminal de ómnibus La Carmela. Una mujer fue trasladada al Hospital Municipal. Ayer alrededor de las 10 de la mañana, una mala maniobra ocasionó un inesperado choque entre dos colectivos de larga distancia en la playa de la terminal de ómnibus La Carmela, en las inmediaciones de la denominada rotonda de Mc Donald’s. Según relataron testigos a nuestro cronista, un interno del Expreso Paraguay accedía a la dársena en tanto un ómnibus de La Nueva Metropol Plus (Chevallier) pasaba por adelante y enganchó uno de los espejos retrovisores del vehículo, rompiendo el vidrio de la segunda ventanilla del pasaje y raspando parte de la carrocería. Si bien se trató de una colisión menor y a baja velocidad, una mujer que viajaba a Buenos Aires en el Chevallier, sufrió pequeñas heridas de vidrios en uno de sus brazos y fue trasladada por el SAME hasta el Hospital San José. Los choferes intercambiaron información de los seguros, al tiempo que los pasajeros del transporte local abordaron un nuevo interno más tarde. Intervino personal Comando Patrulla Campana afectado a la zona 8.

El Chevallier rompió una de las ventanillas y sufró una deformación en su carrocería.





Ambos vehículos estuvieron demorados casi dos horas hasta que finalizó el operativo.

#Dato Choque de micros en la playa de la terminal de ómnibus La Carmela, a las 10 hs. El Expreso Paraguay accedía a la dársena en tanto el Plus pasaba por adelante. Con el espejo rompió un vidrio y raspó el lateral. Una mujer con heridas de vidrios trasladada por ??SAME, CP ?? 8 pic.twitter.com/w1fCagz4o3 — Daniel Trila (@dantrila) March 3, 2020

Choque de micros en el Parador

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar