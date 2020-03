Lo hizo tras la derrota 2-0 frente a Defensores de Cambaceres. Su reemplazante sería Gastón Dearmas. Luego de la derrota 2-0 sufrida el lunes frente a Defensores de Cambaceres en Ensenada, el entrenador Martín Correa le puso punto final a su ciclo en Puerto Nuevo después de 11 partidos en los que no pudo encontrar ni una identidad de juego ni resultados positivos. El DT llegó al club en octubre pasado, después de la renuncia de Carlos Pereyra, quien se alejó de la institución por diferencias con la Comisión Directiva. Hasta ese momento, bajo el mando de "Jetín", el Portuario había cosechado dos victorias, un empate y tres derrotas en seis presentaciones. Así, había obtenido 7 de los 18 puntos disputado (39% de efectividad). El debut de Correa fue inmediato: a las 48 horas de haber arreglado tuvo su presentación frente a Liniers con un buen empate en Villegas. Sin embargo, el equipo fue perdiendo la línea después de ese encuentro y tuvo muchas dificultades para volver a ganar. De hecho, en esas siete fechas que dirigió Correa, solo pudo triunfar en General Rodríguez, donde venció 2-1 a Atlas. En ese camino, varios nombres fueron perdiendo lugar en el plantel y terminaron alejándose de la institución. Los casos de Lautaro Velasco, Emmanuel Russo (quien terminó volviendo), Mariano Filiosi y Brian Fassone fueron los más emblemáticos porque habían sido titulares en las primeras ocho fechas. El arranque del Torneo Clausura no torció ese rumbo irregular de Puerto Nuevo: una victoria (nuevamente como visitante), un empate y dos derrotas en cuatro presentaciones. Y hasta allí llegó Correa, quien se despidió con un balance global de dos triunfos, cuatro igualdades y cinco caídas en 11 partidos, logrando así 10 de los 33 puntos en juego bajo su gestión (30% de efectividad). "Renuncié este martes por la mañana. Los resultados no se dieron y uno tiene que descomprimir en favor del grupo. Y la salida del técnico influye, permite renovar aires. El fútbol es así, pasan estas cosas", le comentó Correa a La Auténtica Defensa al confirmar su salida. Su sucesor sería Gastón Dearmas, quien anoche, al cierre de esta edición, mantenía una reunión con el Presidente Francisco Carnero para tratar de llegar a un acuerdo y definir su llegada a la conducción del plantel. Un plantel que no le es para nada ajeno al "Tonga", quien ha trabajado entre 2017 y 2019 como preparador físico del Portuario y conoce a muchos de los jugadores que componen actualmente el equipo. Como jugador, Dearmas (45 años) integró durante seis temporadas (1996-2002) el primer equipo de Puerto Nuevo. Y posteriormente también tuvo una experiencia anterior como preparador físico del plantel, cuando trabajó junto a Sergio Vázquez. Hoy se encuentra trabajando en el cuerpo técnico de Atlético Las Campanas, al que se sumó en agosto del año pasado.

#PuertoNuevo Martín Correa se alejó de la institución después de la derrota 2-0 ante Defensores de Cambaceres. En 11 partidos como DT Auriazul cosechó 2 victorias (ambas como visitante), 4 empates y 5 derrotas. Su reemplazante sería Gastón DeArmas. pic.twitter.com/h3zGK6X9Ml — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 3, 2020 #PuertoNuevo Gastón Dearmas es el nuevo DT. Fue jugador Auriazul entre 1996 y 2002 y ya trabajó en el club como PF junto a Sergio Vázquez y en el ciclo 2017-19. Ahora llega a Puerto como entrenador (con Ingacio Gómez como AT) tras su última experiencia en Atlético Las Campanas. pic.twitter.com/cCWmk0vDW2 — Pablo Scoccia (@chuecosco) March 4, 2020

