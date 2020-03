SUBEN LAS RETENCIONES El Gobierno confirmó el aumento al 33% de las retenciones a la soja, desde el 30% actual, y habrá una segmentación para productores a partir de las mil toneladas de producción. Los anuncios fueron formulados por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, a los integrantes de la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias. Los presidentes de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina; Coninagro, Carlos Iannizzotto; Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; y Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, coincidieron en que fue una "buena reunión", pero que no se iban conformes con el resultado. En tanto, los dirigentes consultarán en lo inmediato con sus respectivas bases, desde donde pretenden realizar medidas de fuerza. AUMENTARON LAS NAFTAS Las naftas de YPF subieron ayer entre 13 y 15 centavos como consecuencia del alza de un impuesto, y el resto de las petroleras ajustaría en los próximos días. Tanto la súper como la premiun (Infinia) de la petrolera estatal ya reflejan el ajuste en los surtidores. Es por el alza del impuesto al dióxido de carbono, que se actualizó e impactó en los precios. La suba en ese tributo fue de 10 centavos, pero las naftas de YPF subieron algo más, hasta 15. CONDENA EN SUSPENSO El actual titular de ACUMAR, Martín Sabbatella, fue condenado a seis meses de prisión en suspenso por abuso de autoridad en la aplicación de la Ley de Medios en el segundo mandato de la ex presidenta Cristina Kirchner. Sabbatella, que fue juzgado por su labor al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), no podrá ejercer cargos públicos por un año. La sentencia lleva la firma del juez federal Ariel Lijo, quien rechazó los planteos de nulidad realizados durante el juicio oral y aclaró que el jueves se conocerán los fundamentos de la decisión. CORREO INTERVENIDO La jueza en lo Comercial Marta Cirulli ordenó la intervención plena del Correo Argentino, una firma de la familia Macri que está bajo la mira debido a que paralelamente se investiga a funcionarios por la deuda que el Estado Nacional mantiene con la empresa. Fuentes judiciales informaron que la magistrada dispuso el desplazamiento total de la sociedad concursada hasta tanto concluya el procedimiento de salvataje de la empresa. Días atrás, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pidió la intervención del Correo Argentino y el desplazamiento de todos sus administradores hasta que termine el proceso de salvataje o denominado "cramdown", la antesala de la quiebra. DINERO NAZI Una entidad judía dedicada a investigar el Holocausto reclama que se levante el secreto bancario sobre cuentas en Suiza que pertenecerían a alemanes nazis radicados en la Argentina en las décadas de 1930 y 1940, que habrían realizado triangulaciones de dinero entre Berlín y Ginebra. El pedido del Centro Simón Wiesenthal se basa en documentos oficiales que habían permanecido desaparecidos por cerca de 80 años y que fueron hallados por el investigador Pedro Filipuzzi en la biblioteca del Banco Nacional de Desarrollo (Banade). Se estima que son cerca de 33 mil millones de euros los que se encuentran congelados en las cuentas del Credit Suisse de Ginebra: los fondos fueron enviados desde Buenos Aires cuando la entidad se llamaba Schweitzerische Kreditanstalt.



Breves: Noticias de Actualidad

4 de Marzo de 2020

