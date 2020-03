La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 04/mar/2020 Calendario Maya - Año Mago 1:

Águila 1 - Energía del Miércoles 04/03/2020 - Onda Encantada del Águila (Sincronario de 13 Lunas)

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





El Águila mente nítida y clara, visión amplificada, ver más allá de lo aparente. Visión objetiva. Apertura de caminos. VERDAD. DÍA 222 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 26 - ALFA DE LA 4TA HEPTADA DE LA LUNA 8 - GALÁCTICA. KIN 235 ÁGUILA 1 AUTOGUIA. Hoy Comienza la Trecena del Águila, una Trecena azul, transformadora, en estos 13 días de aprendizaje, tenemos dos días portales, la Tormenta en el Tono 5 y el Dragón en el Tono 7. Potenciado x 13, así que la Tormenta como poder transformador en nuestro interior, en nuestra autoestima, va a hacer que estos días renazcamos de las cenizas, siempre que permanezcamos en equilibrio interno, y que podamos re gestar una relación, renacer, empezar algo nuevo. Lo que tenemos que tener en cuenta que el Guerrero esta en el desafío, Tono 2, y hay alto riesgo de estar peleadores y cuestionadores de todo, por la inestabilidad que el 2 tiene. Hoy día para abrir la mente, soltar las obsesiones, el control, estar brillantes, integradores, inspirando confianza, seguridad, fuerza. Día super productivo. Si tienen reuniones de trabajo, de futuros proyectos, o temas legales que resolver, pueden llegar a buen puerto. Hoy avanzamos a pasos firmes y para adelante. Levantemos vuelo que esta realidad televisiva nos aplasta y nos tira para abajo, levantemos vuelo y veamos que hay cosas malas, pero también hay cosas buenas, lo que pasa que lo bueno no tiene prensa. No digo que vivas en una burbuja, pero un rato en tu terrario, en tu microclima no vienen nada mal, por salud mental, y emocional. Elevarnos y evitar los roces, superarlos, y vincularnos con entrega y confianza nos generan relaciones positivas, duraderas, profundas. Buena Jornada para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Águila 1 - Energía del Miércoles 04/03/2020 - Onda Encantada del Águila (Sincronario de 13 Lunas)

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar