Efemérides del día de la fecha: 4 de Marzo

DÍA MUNDIAL DE LA INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Impulsado por la Dra. Marlene Kanga, presidenta de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros (FMOI), esta efeméride fue instituida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 2019 con el fin de resaltar los logros de ingenieros e ingenieras y remarcar la importancia de la ingeniería y la tecnología como pilares fundamentales de la vida moderna y el desarrollo sostenible: "los ingenieros son más necesarios que nunca para atender las necesidades acuciantes en materia de agua limpia y saneamiento, resiliencia ante los desastres naturales, el cultivo de mayores alimentos y la protección de nuestros océanos y recursos terrestres."

A su vez, se conmemora la fundación de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros en el año 1968; la misma fue fundada por 50 asociaciones técnicas y científicas, bajo el auspicio de la UNESCO, con el objetivo de representar a los ingenieros internacionalmente, difundir información sobre de la ingeniería y servir a la sociedad como fuente de asesoramiento y orientación en lo que respecta a políticas y proyectos relacionados con la ingeniería y la tecnología. La Dra. Kanga destacó que esta efeméride "es una plataforma sobre la cual construir las estrategias, la capacidad y las mejores prácticas que necesitamos para resolver problemas globales con soluciones de ingeniería." Debido al Coronavirus la celebración que se iba a llevar a cabo en las oficinas de la Unesco en París fue suspendida.











"RACING CLUB HA DEJADO DE EXISTIR"

Transcurría el año 1999 cuando la millonaria deuda y la crisis institucional que atravesaba "La Academia" se hicieron insostenibles provocando que se formalizara la quiebra del club. Rodeada por micrófonos de múltiples medios, la síndico Liliana Ripoll dio la fúnebre noticia a los hinchas: "en estas condiciones, la asociación civil Racing Club ha dejado de existir." Cual baldazo de agua fría esas palabras habían helado a más de uno que no creía lo sucedido y negaba rotundamente que el cierre de su club fuera una posibilidad; así, miles se congregaron en la sede en busca de una explicación que trato de dar el presidente del Club, Daniel Lalín, antes de ser impactado por un redoblante arrojado por un hincha.

La unidad y la tenacidad movilizaron a los hinchas a manifestarse en las puertas de la AFA, el Obelisco y entregar una carta al presidente, Carlos Menem: "somos hinchas de Racing Club y le pedimos que interceda para salvar a la institución a cualquier costo. Lo nuestro es amor y eso no se compra, ni tampoco se vende. Y, entonces, el club no se cierra." Asimismo, organizaron colectas apelando a la solidaridad de todos, aunque sea con un aporte mínimo, resaltando que toda contribución servía. A pesar de sus esfuerzos, el equipo no pudo jugar en la primera fecha del Torneo Clausura; aun así esto no impidió que se llenara el Estadio Presidente Perón con aproximadamente 30 mil personas: "el que no es de Racing, el que no pasó por Racing, no siente a Racing como un sentimiento" dijo Ubaldo Fillol. La relevancia que adquirió esta cuestión fue tanta que llegó a la agenda pública y desencadenó la sanción de la Ley de Fideicomiso que permitía el ingreso de capitales privados, a modo de gerenciamiento, en los clubes. Por otra parte, después de la histórica jornada en el estadio, se revirtió el fallo de la cámara y "La Academia" pudo jugar contra Rosario Central.

"SOMOS MÁS POPULARES QUE JESÚS"

Un día como hoy en el año 1966, se publicaba en el diario británico "London Evening Standard" el artículo en el que John Lennon dijo "somos más populares que Jesús." Titulado "¿Cómo vive un ´Beatle´? John Lennon vive así" y escrito por la periodista Maureen Cleave, en el mismo el músico manifestó: "el cristianismo se irá. Desaparecerá y se encogerá. No necesito discutir sobre eso; tengo razón y voy a tener razón. Ahora somos más populares que Jesús, no sé qué ira primero: el rock and roll o el Cristianismo. Jesús estaba bien pero sus discípulos eran ordinarios, son ellos los que para mí lo arruinan." En tiempos en los que la Iglesia perdía credibilidad este comentario pasó desapercibido en Gran Bretaña pero en Estados Unidos causó un gran rechazo su publicación en la revista "Datebook" en la que, cabe aclarar, se sacó de contexto a la frase.