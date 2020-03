La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 04/mar/2020 Breves: Fútbol

EMPATÓ BOCA En su presentación en la Copa Libertadores 2020, Boca Juniors igualó 1-1 como visitante frente a Caracas de Venezuela. Ramón Ábila abrió la cuenta para el Xeneize a los 24 minutos, mientras que Robert Hernández empató a los 9 del ST. Aunque utilizó a varios titulares, Miguel Ángel Russo cuidó a otros como Izquierdoz, Campuzano, Tevez y Salvio de cara a la definición de la Superliga que tendrá mano a mano con River. En el otro encuentro de la primera fecha del Grupo H, Libertad de Paraguay venció 2-1 como visitante a Independiente Medellín de Colombia. En el equipo paraguayo, dirigido por Ramón Díaz, el delantero campanense Adrián Martínez ingresó a los 32 minutos del ST. PERDIÓ DEFENSA En su debut en la Copa Libertadores de América, Defensa y Justicia cayó ayer 2-1 como local frente a Santos de Brasil. Juan Manuel Rodríguez marcó el primer gol de la historia del Halcón en esta competición al marcar el 1-0 a los 46 de la primera parte. Sin embargo, en el ST, el elenco paulista lo dio vuelta con tantos de Jobson y Kaio Jorge. El Grupo G se completa con Olimpia de Paraguay y Delfín de Ecuador, que se enfrentarán esta noche. Anoche, en el resto de los partidos de la primera jornada de la fase de grupos, se dieron los siguientes resultados: Inter de Porto Alegre 3-0 Universidad Católica, Athletico Paranaense 1-0 Peñarol de Uruguay y América de Cali 0-2 Gremio de Porto Alegre. DEBUTAN RIVER Y TIGRE En la segunda jornada de la fase de grupos, River Plate debutará esta noche en la Copa Libertadores 2020 cuando enfrente como visitante a Liga de Quito desde las 21.30. Para este compromiso, teniendo en cuenta la definición de la Superliga del sábado, el Millonario presentará una formación alternativa y ni siquiera tendrá a Marcelo Gallardo (afectado por una angina) en el banco de suplentes. El otro equipo argentino que hoy saldrá a la cancha será Tigre (hoy en la Primera Nacional), que desde las 19.15 recibirá al Palmeiras de Brasil. En el otro duelo de este Grupo B hoy se medirán Guaraní de Paraguay vs Bolívar de Bolivia Además, esta noche también jugarán: Barcelona de Ecuador vs Independiente del Valle, Jorge Wilstermann vs Colo Colo (equipo del campanense Nicolás Blandi), Junior de Barranquilla vs Flamengo de Brasil, y Delfín de Ecuador vs Olimpia de Paraguay. SUPERLIGA: JUEGA VÉLEZ En un partido pendiente de la 20ª fecha, Vélez Sarsfield recibirá hoy desde las 19.00 a Godoy Cruz de Mendoza. El conjunto dirigido por Gabriel Heinze tendrá la oportunidad de quedar como único tercero y acercarse a la clasificación de la próxima Copa Libertadores. SUPERLIGA: LA DEFINICIÓN Desde la Dirección Nacional de Arbitraje se decidió que Patricio Loustau sea el árbitro el partido entre Atlético Tucumán y River, mientras que Facundo Tello estará a cargo del duelo entre Boca Juniors y Gimnasia de La Plata. Ambos partidos se jugarán el sábado desde las 21.00. El Millonario llega a esta última fecha con un punto de ventaja sobre el Xeneize. COPA ARGENTINA Hoy se disputarán dos encuentros de la primera ronda de la Copa Argentina 2020: desde las 19.00, Estudiantes de La Plata se medirá frente a Deportivo Laferrere, mientras desde las 21.30, Central Córdoba de Santiago del Estero chocará con San Telmo. Ambos partidos serán televisados por TyC Sports.



