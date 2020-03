Debutan como locales, este sábado a las 17.00 horas frente a All Boys. El pasado sábado, las chicas de Puerto Nuevo concluyeron la fase regular de la Primera B del Torneo Femenino de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con derrota 3-1 como locales frente a Sarmiento de Junín en un encuentro entre dos equipos que ya tenían su boleto a la Zona Campeonato, etapa en la que se definirán los ascensos a la Primera A. Y el calendario no dará respiro entre una fase y otra: este sábado, las Auriazules estarán comenzando su participación en la Zona Campeonato 2020 recibiendo la visita de All Boys desde las 17.00 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Tras la derrota ante Sarmiento, las Portuarias cerraron la fase regular en el 10º puesto con 31 puntos, producto de 9 victorias, 4 empates y 8 derrotas en 21 presentaciones (49% de efectividad), con saldo de 34 goles a favor y 41 en contra. La 21ª y última fecha tuvo, además, los siguientes resultados: Ferro Carril Oeste 3-0 Argentinos Juniors, All Boys 1-3 Deportivo Español, Almirante Brown 2-5 Comunicaciones, Atlanta 6-1 Liniers, Argentino de Rosario 3-4 Lima FC, Camioneros 1-3 Defensa y Justicia, Estudiantes de Buenos Aires 3-1 Atlas, Deportivo Merlo 2-0 Deportivo Morón, Luján 2-2 Deportivo Armenio y Argentino de Quilmes 0-3 Banfield. Con estos resultados, las posiciones finales quedaron de la siguiente manera: 1) Argentinos Juniors, 57 puntos; 2) Ferro Carril Oeste, 56 puntos; 3) Comunicaciones, 51 puntos; 4) Banfield, 49 puntos; 5) Sarmiento, 46 puntos; 6) All Boys, 43 puntos; 7) Deportivo Español, 37 puntos; 8) Estudiantes (BA), 34 puntos; 9) Defensa y Justicia, 33 puntos; 10) Puerto Nuevo, 31 puntos; 11) Deportivo Merlo y Camioneros, 26 puntos; 13) Atlanta y Luján, 24 puntos; 15) Lima FC, 23 puntos; 16) Deportivo Armenio, 20 puntos; 17) Argentino de Quilmes y Almirante Brown, 19 puntos; 19) Argentino de Rosario, 18 puntos; 20) Deportivo Morón, 14 puntos; 21) Atlas, 8 puntos; 22) Liniers, 4 puntos. Ahora, los diez primeros de esta tabla jugarán por los ascensos en la Zona Campeonato, mientras que los restantes doce disputarán la Zona Permanencia para asegurar su continuidad en la categoría. Por la primera fecha de la Zona Campeonato, además de Puerto Nuevo vs All Boys, también se medirán: Ferro Carril Oeste vs Argentinos Juniors, Banfield vs Sarmiento (J), Defensa y Justicia vs Deportivo Español y Comunicaciones vs Estudiantes (BA). EL FIXTURE DE LAS AURIAZULES La Zona Campeonato se jugará todos contra todos, en dos ruedas, por lo que tendrá un total de 18 fechas. El mejor equipo será el campeón de la Primera B y ascenderá a la Primera A, mientras que el segundo ascenso se definirá en un Reducido que disputarán los ubicados del 2º al 5º puesto. El fixture de Puerto Nuevo en esta etapa será el siguiente: Fecha 1: vs All Boys (L) Fecha 2: vs Comunicaciones (V) Fecha 3: vs Sarmiento (L) Fecha 4: vs Defensa y Justicia (V) Fecha 5: vs Argentinos Jrs (L) Fecha 6: vs Ferro Carril Oeste (V) Fecha 7: vs Deportivo Español (L) Fecha 8: vs Banfield (V) Fecha 9: vs Estudiantes BA (L) En la segunda rueda, de la fecha 10 a la 18, se repetirán los encuentros, con las localías invertidas.



LAS PORTUARIAS VOLVERÁN A SALIR A LA CANCHA ESTE SÁBADO, YA POR LA ZONA CAMPEONATO (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA).

Fútbol Femenino:

Las Auriazules ya tienen fixture confirmado para la Zona Campeonato

