La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 04/mar/2020 Se reanuda el dictado del curso de manipulación de alimentos







Este mes, la capacitación se brindará el lunes 16 y martes 17. Y los interesados podrán optar por realizarlo en el turno mañana o tarde. Continuando con su objetivo de promover y proteger la salud de los consumidores, y en consonancia con el nuevo marco legal establecido por el Código Alimentario Argentino, el Municipio -a través de la Subsecretaría de Salud- reanuda en marzo el dictado mensual del Curso en Buenas Prácticas de Manufactura para manipuladores de alimentos. Este mes, la capacitación se dictará el lunes 16 y martes 17, y los interesados tendrán la posibilidad de cursar en turno mañana o turno tarde, debido a la demanda experimentada. No obstante, para los próximos meses se evaluará la conveniencia o no de continuar con ambos turnos. Para ello deberán enviar un mail a cursobpmcampana@gmail.com, solicitando formulario de inscripción. Acto seguido, se enviará una encuesta donde deberán manifestar en qué turno desean cursar (turno mañana: 8 a 12 hs; turno tarde: 12.30 a 16.30 hs) y, luego, el formulario de inscripción según lo expresado, que deberán completar con sus datos personales. Es importante que los postulantes chequeen su correo electrónico, tanto la bandeja de entrada como el "correo no deseado" o "spam" una vez que hayan enviado su solicitud. El curso es gratuito y se encuentra abierto a comerciantes y empleados del rubro gastronómico como también a toda persona interesada en adquirir las buenas prácticas en el manejo de los alimentos para proteger su salud y la de sus familias. El manejo seguro de los alimentos en todos los puntos de la cadena alimentaria es fundamental para garantizar su inocuidad y para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos. Este curso brinda al manipulador los conocimientos necesarios para tal fin, generando un espacio de capacitación y crecimiento laboral, a la vez que lo convierte en multiplicador de prácticas saludables en el manejo de los alimentos. Por otra parte, una reciente modificación del Código Alimentario Argentino declara la obligatoriedad – para todo manipulador de alimentos – de realizar este curso, que tiene aval oficial en todo el territorio de la República Argentina, con una validez de tres años.

El curso es gratuito y se encuentra abierto a comerciantes y empleados del rubro gastronómico como también a toda persona interesada en adquirir las buenas prácticas en el manejo de los alimentos



Se reanuda el dictado del curso de manipulación de alimentos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar