La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 04/mar/2020 4 de Marzo de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. LA BASURA, AHÍ NO "Es un reclamo por falta de respeto de los vecinos de barrio San Jacinto, tiran basura en la intersección de calles Marcelo T. de Alvear y Larralde. Por favor realizar limpieza", muestra Melina. ESPERANDO EL ARREGLO I "Así está el puente de ruta 12 frente a Tenaris. Yo me pregunto ¿se habrán olvidado del corte? Más de tres meses asi y no se ha hecho ningún tipo de trabajo. Alguien debería solucionar para normalizar el tránsito ya que se complica demasiado", muestra Ernesto.



ESPERANDO EL ARREGLO II "¿Qué pasa con los semáforos de la entrada del barrio Lubo? Hace dos meses que no andan", muestra Daniel con preocupación.

