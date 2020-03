La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 04/mar/2020 El psiquiatra más famoso del mundo, el Dr. Mikhail Litvak, te dice 10 consejos para vivir feliz







Al buscar un equilibrio y una vida feliz se nos presentan barreras psicológicas, pensamientos negativos y una mente estrecha que muchas veces nos impiden llegar a este objetivo. El Dr. Mikhail Litvak es un famoso psicólogo y psicoterapeuta ruso, autor de más de 30 títulos acerca de psicología práctica. Una cosa que él ha dejado bastante claro en sus libros es que lo más importante para alcanzar la felicidad, el éxito personal y profesional es lograr conocerte bien a ti mismo y tu entorno, ya que de eso depende en gran medida cómo vas a decidir vivir tu vida. Estas son 10 reglas que el Dr. Litvak sugiere para vivir bien: 1. No persigas la felicidad. Obsesionarse con alcanzar la felicidad puede resultar frustrante. Cuando buscamos una vida feliz, las barreras psicológicas, una mentalidad negativa y una mente estrecha son tres factores que nos impedirán hacerlo. 2. No busques la aprobación de los demás. Si estás satisfecho contigo mismo y tienes la seguridad de ser alguien bueno, inteligente y digno, nunca necesitarás que sean otras personas las que tengan ese juicio sobre ti. 3. Sé una persona madura. Esa que tiene el conocimiento y sabe cómo utilizarlo aún enfrentando los momentos duros que te presenta la vida. 4. Planifica tus acciones y organiza tus prioridades. Esto te ayudará a tener mejores resultados en tus actividades diarias 5. Comunica tu sentir, expresa tus emociones. Hablar con amigos y personas cercanas puede hacerte más consciente de tus defectos y malos hábitos y aprendes cosas sobre ti mismo que no te imaginabas. 6. No fantasees de más. Mantén tus sueños reales o terminarás perdiendo tu enfoque y sintiéndote frustrado. 7. Deja que fluyan las cosas. Deja de buscar culpables, sólo avanza y deja que el tiempo haga lo suyo. 8. No hables mal de los demás. Sé alguien con grandes logros y cualidades, esto te permitirá no convertirte en alguien que juzgue. 9. No te deprimas. No reprimas tus emociones, explora tu alma y trata de encontrar eso que te impulsa. 10. Deja de ver la vida de los demás. Enfócate en tu vida y en todo aquello que te beneficie. Definitivamente no existe la receta de la felicidad absoluta, pero sí una guía que con hábitos sanos podemos ¡vivir mejor!



El psiquiatra más famoso del mundo, el Dr. Mikhail Litvak, te dice 10 consejos para vivir feliz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar